Wichtige Fragen und Antworten rund um die Maskenpflicht

Der Streit darüber, ob Masken helfen, das Coronavirus einzudämmen, wurde seit Wochen in Deutschland intensiv geführt. Er ist in gewisser Form auch zu einer Glaubensfrage geworden, die nun von allen Bundesländern einheitlich beantwortet worden ist. In Niedersachsen gilt seit diesem Montag eine Maskenpflicht für Geschäfte und für Fahrgäste im ÖPNV.

Befürworter einer Maskenpflicht hatten immer wieder darauf hingewiesen, dass ein einfacher Mund- und Nasenschutz (MNS), eine genähte Maske oder ein umgebundener Schal zwar niemanden vor einer Infektion schütze. Personen, die das Virus in sich tragen, es aber noch nicht wissen, könnten jedoch ihrerseits andere schützen.

Auch nach der Einführung der Maskenpflicht in allen 16 Bundesländern, besteht weiter Gesprächsbedarf. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Maskenpflicht zusammengefasst.

Wo müssen Masken getragen werden?

Für das Land Niedersachsen gilt die Maskenpflicht in sämtlichen Geschäften, auf dem Wochenmarkt und in Bussen, Bahnen und Taxis.

Wo muss keine Maske getragen werden?

Ausdrücklich nicht getragen werden muss die Maske in Banken – wer mit einer Maske in ein Geldinstitut geht, wird sonst eventuell aus Versehen für einen Bankräuber gehalten. Auch wer Geld am Automaten abhebt, sollte sich an diese Vorschrift halten, auch um hier Missverständnissen vorzubeugen.

Müssen Verkäuferinnen und Verkäufer oder Busfahrer auch Masken tragen?

Nein, sie sind dazu nicht verpflichtet – es sei denn, ihr jeweiliger Arbeitgeber schreibt das vor. Aus Sicht des Landes ist es Beschäftigten eher schwer zuzumuten, acht Stunden am Stück eine Maske zu tragen. Kassiererinnen an den meisten Supermarktkassen sind inzwischen durch Plexiglasscheiben vor direktem Kontakt geschützt.

Was ist mit Kindern?

Ab dem Alter von sechs Jahren müssen Masken getragen werden, für kleinere Kinder gilt die Pflicht nicht. In Kitas gilt keine Maskenpflicht.

Gilt die Pflicht in den Schulen?

Nein, die Landesregierung schreibt landesweit in den Schulen keine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer vor. Aber: Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen ergänzt die Maskenpflicht. So ist unter anderem in Krankenhäusern, Heimen und Schulen (mit Ausnahme der Unterrichtsräume) eine Bedeckung zu tragen (wir berichteten). In den Klassen soll der vorgeschriebene räumliche Abstand das Verbreitungsrisiko mindern, unter anderem die Vorgabe, dass maximal 16 Schüler gleichzeitig in einem Klassenraum sein dürfen. In den Pausen kann zwar ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, er muss aber nicht von der Schule gestellt werden, heißt es im Hygieneplan des Kultusministeriums. Im Schulbus muss eine Maske getragen werden.

Die thüringische Stadt Jena, die als erste Kommune in Deutschland die Maskenpflicht in Teilen der Öffentlichkeit eingeführt hatte und wochenlang keine Corona-Neuinfektionen mehr zählt, geht auch hier einen Sonderweg. Sie hat die Maskenpflicht im Unterricht eingeführt.

Was ist mit vorerkrankten Personen?

Personen, für die aufgrund von Vorerkrankungen, zum Beispiel schwerer Herz- oder Lungenerkrankungen, wegen des höheren Atemwiderstands das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist, sind von der Verpflichtung ausgenommen. Dies gilt beispielsweise auch in Fällen von schwererem Asthma, teilt eine Sprecherin des Ministeriums unserer Zeitung mit.

Welche Maskenarten gibt es?

Zu unterscheiden ist zwischen der sogenannten Community-Maske (genähter Mund-Nasen-Schutz) und der industriell gefertigte, chirurgische Mund-Nasen-Schutz sowie FFP2- und FFP3-Masken. Für den Normalverbraucher ausreichend ist der selbstgenähte oder der chirurgische Mund-Nasen-Schutz. FFP-2 und FFP-3-Masken sind für medizinisches Personal vorzuhalten: Nicht nur, weil sie nur begrenzt verfügbar sind – ihre korrekte Anwendung setzt auch fachspezifisches Wissen voraus. Bei fehlerhafter Anwendung kann dies zu gesundheitlichen Schäden führen.

Wenn man noch keine Maske hat – was soll man tun? Müssen professionelle Atemschutzmasken gekauft werden?

Nein, es ist ausdrücklich auch das Tragen eines Schals oder eines Tuchs vor Mund und Nase erlaubt, um die Ausbreitung des Virus durch Husten, Niesen und Sprechen zu verringern. Landesgesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) ruft sogar dazu auf, keine medizinischen Atemschutzmasken zu kaufen, um Versorgungsengpässe damit etwa in Kliniken zu vermeiden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), das unter anderem für die Herstellungssicherheit und Produktzulassung zuständig ist, sagt aber auch: Je dichter der Stoff, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Tröpfchenauswurf in der Maske verfängt.

Und wenn man sich nicht an die Regeln hält?

Das Land setzt zunächst auf Einsicht, Bußgelder sollen in der ersten Woche noch nicht verhängt werden, ab dem 4. Mai wird dann scharfgestellt . Für die Einhaltung des landesweiten Erlasses sind die Ordnungsdienste der Kommunen und die Polizei zuständig. Geschäfte, aber auch Verkehrsunternehmen, können aber auch von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und „Maskenlosen“ den Zutritt verwehren.

Wie trage ich die Maske richtig?

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte rät, sich vor dem Anziehen der Maske die Hände gründlich mit Seife – empfohlen werden mindestens 30 Sekunden – zu waschen. Erreger, die man eventuell an den Händen trägt, könnten so nicht die Innenseite der Maske kontaminieren, erklären Experten wie Bianca Behnke, Hygienefachkraft im Braunschweiger Herzogin-Elisabeth-Hospital. Behnke hatte zuletzt in einem Artikel unserer Zeitung vor dem „Parken“ einer Maske am Kinn gewarnt. Was Behnke mit „Parken“ meint, hält auch das niedersächsische Gesundheitsministerium für empfehlenswert. Wer sein Maske am Kinn parke, erhöhe die Wahrscheinlichkeit, beim Wiederanziehen die möglicherweise kontaminierte Außenseite der Maske zu berühren. Die Eigeninfektion könnte die Folge sein.

Auch nach dem Ausziehen der Maske sei es ratsam, sich die Hände zu waschen. Die Maske sollte Mund und Nase abdecken und eng an den Wangen anliegen, damit möglichst wenig Luft an den Seiten eindringen kann. Wenn der Stoff durchfeuchtet ist, sollte die Maske abgesetzt oder ausgetauscht werden. Mund-Nasen-Masken aus Zellulose sollten nur einmal getragen werden. Das gilt auch, wenn die Bedeckung von Mund und Nase immer wieder im Tagesverlauf kurz geplant ist.

Wie mache ich die Maske sauber?

Einfache Stoffmasken können in die Waschmaschine gesteckt werden. Ein Waschgang bei mindestens 60 Grad wird dringend empfohlen. Alternativ kann man die Maske auch mit einem heißen Bügeleisen bügeln, wenn das Material es verträgt. Beim einfachen MNS ist es nach Angaben des Ministeriums mit Blick auf „Festigkeit und Funktionalität“ der Maske ratsam, eventuelle Herstellerangaben zur maximalen Zyklusanzahl zu beachten.

Muss ich immer eine Waschmaschine anstellen, wenn ich Stoffmasken reinigen will?

Das Reinigen der Maske kann laut Ministerium auch auf dem Herd erfolgen. Wasser im Topf erhitzen, zum Kochen bringen und dann die Maske mindestens fünf Minuten auskochen.

Was ist bei der Hygiene von Masken noch zu beachten?

Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel oder in einem ähnlichen Behältnis luftdicht verschlossen aufbewahrt werden oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.

Wie handhaben andere europäische Länder das Thema Maskenpflicht?

Innerhalb der Europäischen Union gibt es keine einheitliche Regelung. So obliegt es der Verantwortung der jeweiligen nationalen Regierungen, selbst über Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu entscheiden. So ist der Grad der Restriktion in Italien oder Spanien ein ganz anderer als in Schweden, was nicht nur mit der Zahl Infizierter und Toter zu tun hat, sondern auch mit unterschiedlichen Vorstellungen darüber, wie umfassend Grundrechte der Bürger eingeschnitten werden dürfen. Rückschlüsse, welche Strategie die erfolgreichere ist, sind noch zu früh. In Tschechien besteht seit vier Wochen eine Maskenpflicht im gesamten öffentlichen Raum. Das Land hat zehn Millionen Einwohner und ist mit etwa 7.500 nachgewiesenen Infektionen und knapp 230 Toten erstaunlich gut durch die Corona-Krise gekommen.

Mit etwa 11,5 Millionen Einwohnern leben in Belgien nur etwas mehr Menschen als in Tschechien. Das Land leidet jedoch unter einer ungleich höheren Corona-Todesrate. Zeitweise war diese, gerechnet auf die Fallzahlen pro 100.000 Einwohner, weltweit am höchsten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität starben bis Dienstag mehr als 7.200 Belgier an Covid-19, fast 47.000 haben sich angesteckt. Eine Maskenpflicht gibt es bei Flamen und Wallonen noch nicht, sie soll, mit den ersten Lockerungen ab dem 4. Mai, in Bussen und Bahnen für Personen ab zwölf Jahren zur Pflicht werden.

Die gravierend unterschiedlichen Covid-19-Infektionszahlen in Belgien und auch in Tschechien nur auf die Einführung der Maskenpflicht zu reduzieren, wäre jedoch zu einfach.