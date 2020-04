Beamte an vorderster Front: So arbeitet die Polizei trotz Corona

Polizeiarbeit ist Teamarbeit: In diesem Umstand liegt eine der großen Stärken, aber auch eines der Probleme, mit denen die Polizei derzeit zu kämpfen hat. In Zeiten von Corona und den Abstandsregelungen stellt das die Beamten vor besondere Herausforderungen.

„Die eingeschränkten Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten machen insbesondere Abstimmungen und Entscheidungen schwerer“, erklärt Heiko Fette, Leiter des Polizeikommissariats Osterode. Homeoffice ist für seine Beamten keine Alternative, denn die Arbeit am polizeilichen Vorgang lässt sich nur sehr eingeschränkt von zu Hause aus bewältigen.

Spezieller Raum für Vernehmungen

Schon in der zweiten Märzwoche wurden in Osterode zahlreiche organisatorische Maßnahmen zur Einschränkung der Kontakte von Beschäftigten untereinander umgesetzt, jeder bekam ein Einzelbüro oder Einzelarbeitsplatz, der nicht im Streifendienst arbeitet. Und auch außerhalb des Streifendienstes wurde für die im Schichtdienst Tätigen ein Schichtdienstmodell eingeführt. „Für Vernehmungen ist ein spezieller Raum eingerichtet worden, in dem die Abstands- und Verhaltensregeln eingehalten werden können“, erklärt der Kommissariatsleiter weiter.

Natürlich: Größere Einsätze sind auch bei der Osteroder Polizei auf das unabweisbar Notwendige, also das rechtlich Gebotene, reduziert worden, polizeiliche Maßnahmen werden daher eher durch kleinere, feste Teams getroffen, als durch größere Polizeieinheiten. Fette erklärt das so: Zum Beispiel werden statt mit einmal zehn Beamten auszurücken, eher zweimal fünf Mitarbeiter eingesetzt, um die Abstandsregeln besser einhalten zu können.

Alternative: Online-Wache

Aufwendiger seien in der aktuell angespannten Situation allerdings Lagebesprechungen, Abstimmungen oder Übergaben. Es wird, so Fette, verstärkt auf schriftliche und telefonische Kommunikationswege zurückgegriffen. Und auch im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgt der Austausch – wo es möglich ist – schriftlich oder telefonisch. Dies betrifft insbesondere die Anzeigeerstattung und die Vernehmung. „In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Nutzung der Online-Wache hinweisen unter www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de, eine sehr komfortable Möglichkeit, mit der Polizei in Kontakt zu treten. Wenn es eilt, ist nach wie vor die 110 zu wählen.“

Bei der Nutzung von technischen Geräten achten die Beamten darauf, dass eine Weitergabe von Krankheitserregern ausgeschlossen ist. Beispielsweise nutzen sie zur Feststellung von Atemalkohol ausschließlich Geräte, die im Hinblick auf Covid-19 eine ausdrückliche Zulassung haben. Nach jedem Einsatz werden alle Geräte und Oberflächen desinfiziert.

Acht Beamte mit Corona infiziert

Heiko Fette berichtet auch über eine nette Begebenheit am Rande: Gleich in den ersten Tagen, als die Versorgung mit Desinfektionsmitteln noch nicht flächendeckend angelaufen war, habe sich dankenswerter Weise eine örtliche Apotheke bei der Polizei gemeldet, um Desinfektionsmittel für die Funkstreifenwagen zur Verfügung zu stellen.

Doch auch das blieb dem Polizeikommissariat Osterode nicht erspart: Ende März hatte es dann einen ersten Corona-Infizierten im Einsatz- und Streifendienst gegeben. Fette: „Aufgrund der zuvor getroffenen organisatorischen Maßnahmen blieb die Infektion innerhalb einer Dienstabteilung. Acht Beamte waren betroffen, die mittlerweile alle ihren Dienst wieder aufgenommen haben.“

Masken: Gesichtszüge schwerer einzuschätzen

Und so ist der Job bei Corona letztlich nicht ohne besondere Tücken. Bei Einsätzen müssen die Kolleginnen und Kollegen immer wieder eine intensivere Risikoabschätzung vornehmen.

Bei Kontrollmaßnahmen und Einsätzen, bei denen die Nichteinhaltung der Abstandsregeln zu befürchten ist, tragen die Beamten deshalb einen Mund-Nasen-Schutz. „Wir bitten darum, auch beim Kontakt mit der Polizei, die üblichen Verhaltensregeln einzuhalten. Besucher der Dienststelle werden gebeten, ebenfalls eine Maske zu tragen. Bei Gesprächen und Vernehmungen im Dienstgebäude tragen beide Gesprächspartner zwingend eine Mund-Nasen-Maske“, ruft der Polizeichef zur Zusammenarbeit und zum Verständnis auf, wobei der Mund- und Nasenschutz eine besondere Schwierigkeit mit sich bringt. „Er erschwert unsere Arbeit, denn unsere Gesprächspartner können sich hinter ihren Masken anders verhalten, weil wir ihre Gesichtszüge nicht genau einschätzen können. Viele Dinge lösen wir eigentlich sonst in direkter Kommunikation. Wir wollen ja eine Bürgerpolizei bleiben.“

Junge Erwachsene treffen sich in Gruppen

Die Allgemeinverfügungen zum Schutz vor Neuinfektionen würden überwiegend gewissenhaft und verantwortungsbewusst eingehalten, lobt die Polizei die Osteroder. Probleme bereiteten hin und wieder Gruppen vorwiegend jüngerer Erwachsener, die sich auf Parkplätzen, Grünflächen oder an ähnlichen Orten öffentlich treffen. Hier mussten in der Vergangenheit häufiger auch Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden.

Aktuell gilt: Die Polizei Osterode ist trotz Corona uneingeschränkt präsent und interventionsfähig. Sie ist rund um die Uhr erreichbar und einsatzbereit. „Wir sind nur gezwungen, etwas distanzierter als sonst üblich zu sein“, so der Polizeichef abschließend.

