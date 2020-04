Osterode will Eltern bei Kita-Schließung die Kosten erlassen

Solange die Kindertagesstätten wegen der Coronapandemie geschlossen sind, sollen Eltern die Kita-Gebühren erlassen werden. Das empfahl der Ausschuss für Soziales, Jugend, Kinder und Schule, der diesmal wegen der größeren Abstandsmöglichkeiten nicht im Sitzungszimmer sondern im Osteroder Ratssaal tagte.

„Es ist die Absicht der Verwaltung, Eltern in Corona-Zeiten zu entlasten“, erklärte Fachdienstleiter Karl-Heinz Löwe, und deshalb auf eine Gebührenerhebung zu verzichten, bis die Kitas wieder öffnen. Da der Kindergartenbesuch in der Regel kostenfrei sei, betreffe das in erster Linie die Krippenbetreuung.

Rückwirkend ab 1. April

Die Stadt Osterode will rückwirkend ab dem 1. April bis zur Aufhebung der vom Landkreis Göttingen angeordneten Schließung auf Kita-Gebühren verzichten. Ausgenommen ist die Notbetreuung, für die pro Tag der Inanspruchnahme ein Zweiundzwanzigstel der üblichen monatlichen Gebühr erhoben wird. Eine Rückerstattung für den Monat März erfolgt nicht. Mit einer Satzungsänderung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Osterode soll laut Löwe für ähnliche Vorkommnisse vorgesorgt werden, wie etwa auch streikbedingte Ausfälle. Um situationsbedingt agieren zu können, wird der Bürgermeister mit der neuen Satzung ermächtigt, aufgrund besonderer Anlässe Schließzeiten der Kitas zu erweitern oder aufzuheben.

Zudem soll die Möglichkeit geschaffen werden, während dieser und anderer derzeit nicht absehbarer Schließungen der Kindertagesstätten einen Gebührenverzicht zu gewähren. Die Ausschussmitglieder votierten einstimmig für die Satzungsänderung. Die Verwaltung beziffert den Ausfall durch die nicht erhobenen Kita-Gebühren für den Monat April auf circa 16.000 Euro.

Notbetreuung

14 Kinder sind momentan in fünf Einrichtungen im Rahmen der Notbetreuung untergebracht, teilte der Fachdienstleiter mit. Die Anfragen nach Plätzen stiegen seit Wochenbeginn jedoch an. Zurzeit werde geprüft, ob in diesen Fällen die Voraussetzungen für eine Notbetreuung nach der neuen Corona-Verordnung des Landes gegeben seien. Man sei zurzeit im Gespräch über die Aufnahmekriterien, ergänzte Bürgermeister Jens Augat und kritisierte, dass die Anforderungen für eine erweiterte Notbetreuung unzureichend formuliert seien. Löwe nannte dafür als Beispiele die Begriffe „besondere Härte“ oder dass mindestens ein Elternteil „im Bereich der kritischen Infrastruktur“ arbeiten müsse.

„Die Verwaltung ist jedoch bemüht, faire Lösungen zu finden“, versicherte er. Außerdem bestehe das Problem, dass die Kinder nur zu fünft in kleinen Gruppen betreut werden dürfen, erläuterte Augat. Angesichts der zur Verfügung stehenden Erzieherinnen und Raumkapazitäten könnten so maximal 100 Kinder in den städtischen Einrichtungen aufgenommen werden. Die Stadt unterstütze die Grundschulen dabei, sich auf eine Wiedereröffnung mit den erforderlichen Hygienebedingungen vorzubereiten, berichtete Löwe auf Anfrage. So werde beispielsweise überlegt, wie in den Schulgebäuden für ausreichend fließend Warmwasser gesorgt werden könne.

