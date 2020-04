Für Kinder und Jugendliche, die zur Zeit wegen der Coronakrise mit vielen Einschränkungen leben müssen, ist es sicherlich eine Nachricht, die Mut macht: Die Vorbereitungen für die Ferienpassaktion im Sommer sind in vollem Gang.

„Es nimmt alles seinen ganz normalen Lauf wie in jedem Jahr“, erklärt Simone Böckmann von der Stadtjugendpflege Osterode, außer dass sie im Homeoffice arbeite. Natürlich stünden die Planungen, wie momentan alle längerfristigen Vorhaben, unter einem gewissen Vorbehalt. Denn keiner könne vorhersagen, wie sich die Pandemie entwickele, räumt Böckmann ein. „Dann müssen wir gegebenenfalls auf die aktuelle Situation reagieren.“ Doch bisher gehe die Stadtjugendpflege davon aus, dass die Ferienpassaktion durchgeführt werden kann. Ein Großteil der Aktiven, die sich seit Jahren mit Veranstaltungen am Ferienpass beteiligen, hätten auch für diesen Sommer zugesagt, sich zu engagieren, ist die Stadtjugendpflegerin froh. „Es ist erfreulich, dass so viele Menschen optimistisch in die Zukunft sehen.“

Vielfältige Aktionen

So könne Kindern und Jugendlichen in den kommenden Sommerferien erneut ein großes, buntes Programm geboten werden mit vielfältigen Aktionen in den Bereichen, Sport, Basteln, Musik, Theater und Film sowie mit Wanderungen und Besichtigungen. Der beliebte Bauspielplatz am Haus der Jugend, wo die jungen Teilnehmer Hütten nach ihren eigenen Vorstellungen konstruieren können, werde in Zusammenarbeit mit der Jugendwerkstatt ebenfalls wieder eingerichtet, berichtet Böckmann.

Lediglich bei den Tagesfahrten müsse man abwarten, ob oder in welcher Form sie stattfinden können. Das Eröffnungsfest ist für Samstag, den 11. Juli, geplant und wird wegen der dortigen Baumaßnahmen nicht auf dem Aloha-Gelände sondern erstmals am Haus der Jugend ausgerichtet, mit dem langjährigen Ferienpass-Sponsor Kreiswohnbau als Kooperationspartner. „Kinder freuen sich auf gemeinsame Erlebnisse“, weiß die Stadtjugendpflegerin. Deshalb wünscht sie sich, dass Mädchen und Jungen nach dieser schweren Zeit des Verzichts das abwechslungsreiche Aktionsprogramm ermöglicht werden kann. Der Verkauf der Ferienpässe beginnt voraussichtlich am 20. Mai.