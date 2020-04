Bei Ausflügen in die Natur gilt ab sofort Vorsicht: Mit steigenden Temperaturen beginnt auch die Hochsaison der Zecken. Stechen die Blutsauger zu, können sie gefährliche Krankheiten wie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und Lyme-Borreliose übertragen.

Es bestehe deutschlandweit das Risiko einer Borreliose nach einem Zeckenbiss, so Thomas Ehbrecht, Vorsitzender der Jägerschaft Duderstadt. Uwe Groß, Direktor des Göttinger Instituts für Medizinische Mikrobiologie, sagt: „Auch in Südniedersachsen können die Zecken die Borreliose, eine bakterielle Infektionskrankheit, übertragen.“ Etwa jede dritte Zecke trage diese Bakterien in sich. Die in Südniedersachsen heimische Zecke übertrage allerdings keine FSME.

Ist es zu einem Biss gekommen, sollte die Zecke möglichst schnell entfernt werden. So können bakterielle Infektionen verhindert werden. Dazu eignen sich Pinzette, Zeckenhaken oder -schlinge, empfiehlt Ehbrecht. „Die Borrelien befinden sich im Darm der Zecke, sodass sie erst nach etwa zwölf Stunden auf den Menschen übertragen werden“, erklärt Facharzt Groß. Wichtig sei es, die ganze Zecke zu entfernen und nicht den Kopf in der Wunde zu lassen. Im Anschluss sollte die Wunde gründlich desinfiziert werden.

Kein Sprung vom Baum

„Zecken lieben es schattig und feucht“, heißt es. In Gebüschen oder ungemähten Flächen hielten sie sich gerne auf. Sie sprängen keineswegs von Bäumen, sondern ließen sich im Vorbeigehen abstreifen. Die Jägerschaft rät daher, beim Naturbesuch helle, lange Kleidung zu tragen. „Was auch hilft: Hosenbeine in die Socken stecken. Nach dem Ausflug in die Natur sollte man den eigenen Körper gründlich absuchen“, empfiehlt Ehbrecht ferner.

Die bekannteste Zecke sei der sogenannte Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus), so Universitätsprofessor Groß. „Der Name Holzbock sagt es fast schon: Die Zecke liebt das Unterholz und findet sich daher überall dort, wo es hohe Gräser oder Sträucher gibt“, beschreibt er. Das heißt, beim Wandern im Wald und auf Wiesen, aber auch in Parks und Gärten müsse mit Zecken gerechnet werden.

Durch den Klimawandel zeichnen sich laut Groß folgende Entwicklungen ab: „Die Zecke wird vermutlich immer mehr in den Norden wandern, bis nach Skandinavien.“ Wenn die Winter immer milder werden, käme das den Zecken gelegen: Sie bräuchten nur acht Grad, um zu überleben. Somit könne mit einer größeren Zeckenpopulation in Zukunft gerechnet werden. „Durch milde Winter kommen auch mehr Mäuse durch. Diese sind die Hauptwirte für Zecken“, erklärt Groß, warum mit noch mehr Zecken zu rechnen sei.

Körper gründlich absuchen

Groß rät ebenfalls, nach einem Spaziergang in der Natur den Körper auf Zecken abzusuchen. Zecken lieben besonders die Stellen, an denen die Haut sehr dünn ist, also Kniekehlen, Pospalte und Achselhöhlen. Die meisten Zeckenstiche werden nicht von erwachsenen Zecken, sondern von den Nymphen verursacht. Diese sind viel kleiner als der Kopf eines Streichholzes, sodass man sehr genau hinsehen muss, um sie zu entdecken. Das Tückische: Gegen Borreliose gibt es keinen Impfstoff. Zur Vorbeugung helfen nur lange Kleidung und Zeckenschutzmittel.

„Wer von einer Zecke gestochen wird und einige Tage bis Wochen danach rund um die Einstichstelle eine ringförmige Rötung beobachtet, sich außerdem abgeschlagen fühlt, Fieber und Kopfschmerzen bekommt, sollte einen Arzt aufsuchen“, rät Angela Sievert vom Serviceteam der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) in Göttingen. Da eine Borreliose durch Bakterien übertragen wird, lasse sie sich vor allem im Frühstadium gut antibiotisch behandeln.

Info: Mit einem auffälligen Stich zum Hausarzt

Wer sich im Süden Deutschlands in der Natur bewegt, sollte besonders achtsam sein: In Bayern und Baden-Württemberg übertragen Zeckenpopulationen die Krankheit „Frühsommer-Meningoenzephalitis“ (FSME). Die Zecken haben die Bakterien in der Speiseröhre, wodurch ein Stich der Zecke sofort gefährlich wird.

Prof. Uwe Groß, Facharzt an der Universitätsmedizin Göttingen, erklärt: „Die Zecke überträgt die Krankheit FSME schnell. Anders sieht es bei der Borreliose aus, die die Blutsauger in Südniedersachsen übertragen.“ Borrelien würden erst zwölf Stunden nach dem Stich übertragen. „Nicht jede Infektion führt zu einer Krankheit“, entwarnt Groß.

Bildet sich nach ein bis sechs Wochen ein roter Ring um die Bissstelle, sollte jedoch ein Hausarzt aufgesucht werden. Dieser könne bei Bedarf an einen Facharzt weiterleiten. „Es handelt sich um eine sehr mannigfaltige symptomatische Erkrankung. Das heißt, die Leiden können ganz unterschiedlich aussehen: Bei Gelenkbeschwerden wird zum Beispiel an einen Orthopäden weitergeleitet, bei Herzbeschwerden an einen Internisten“, so der Facharzt.