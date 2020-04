Wie Costa Rica für zwei Osteroder von Paradies zu Gefängnis wurde

Türkisblaues Wasser, weißer Sandstrand und den Dschungel im Rücken: Was nach einem wahrhaftigen Paradies klingt, wäre um Haaresbreite für Martina Waldmann und ihren Lebensgefährten Holger Helbing zu einem Gefängnis geworden. Im Rahmen ihres Sabbat-Jahres verschlug es das Osteroder Paar mit ihrem Hund von Kanada entlang der Westküste der USA über Mexiko, Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua nach Costa Rica, wo sie aufgrund der sich zuspitzenden Situation um die Corona-Pandemie so kurz vor ihrem Ziel strandeten.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt das Paar von seiner Reise und seinen Erlebnissen – und schildert, wie die Situation in den letzten Tagen ihres Trips kippte und warum sie dennoch von einem „Happy End“ sprechen.

11.000 Kilometer in den Westen

Vor mehr als drei Jahren haben Martina Waldmann und Holger Helbing mit der Planung ihres Sabbat-Jahres begonnen, entsprechende Anträge bei ihrem Arbeitgeber eingereicht, damit es im Juni des vergangenen Jahres losgehen konnte. Ihr Ziel: Halifax im Osten Kanadas. Von dort ging es für die Osteroder rund 11.000 Kilometer Richtung Westen – im eigens aus Hamburg eingeschifften Wohnmobil, das für das nächste Jahr das Domizil des Paares sein sollte.

Mit zahlreichen Abstechern – etwa nach Yukon und Alaska ganz im Nordwesten Kanadas bzw. der USA – erreichte das Paar nach gut drei Monaten die Westküste des nordamerikanischen Landes. Passend zum Ende des „sehr kurzen“ kanadischen Sommers, wie Waldmann sagt, ging es für das Paar im September in die USA und dort entlang der Pazifikküste – mit Besuchen etwa im Death Valley National Park in Kalifornien – bis nach Mexiko. Dort verbrachten sie die Weihnachtstage. „Wir sind immer mit dem Wetter mitgefahren und hatten nie Winter“, erklärt die Osteroderin. Zeitlich exakt durchgeplant sei die Reiseroute nicht gewesen, gibt sie zu.

Nur wenig Zeit für Zentralamerika

Für Mexiko und Zentralamerika hatte das Paar nur wenig Zeit eingeplant – bereits im Mai sollte ihr Flug von Panama zurück nach Deutschland gehen. Das hatte auch einen Grund: „Vor den mittelamerikanischen Ländern hatten wir sehr großen Respekt“, sagt Holger Helbing. Vor allem, weil das Paar mit einem großen Wohnmobil unterwegs war, machten sie sich Sorgen – nicht zuletzt wegen der schlechten Straßenverhältnisse und der hohen Kriminalitätsrate. Doch zu unrecht, wie sich herausstellten sollte: „Je tiefer wir in das Land eintauchen konnten, um so schöner wurde es – und Mexiko ist wirklich ein sehr schönes Land“, bilanziert Martina Waldmann im Nachgang. Überall seien die Reisenden freundlich empfangen worden.

In Costa Rica: Hier strandete das Osteroder Paar. Foto: Martina Waldmann / Holger Helbing / Privat

Doch Waldmann und Helbing haben zwiegespaltene Gefühle: Einerseits bedauern sie, dass sie für jedes Land in Zentralamerika nur so wenig Zeit eingeplant hatten – andererseits sei das, im Nachhinein betrachtet, gut gewesen: „Während des Corona-Ausbruchs waren wir bereits in Costa Rica, in Nicaragua etwa wollte man zu dieser Zeit nicht mehr sein.“ Das begründet Waldmann unter anderem mit der großen Armut des mittelamerikanischen Landes.

Erster Kontakt mit Corona

Den ersten Kontakt mit dem Thema Corona hatte das Paar Anfang Februar bei der Einreise von Guatemala nach El Salvador: Am Grenzübergang trafen die Osteroder erstmals auf Grenzbeamte, die einen Mundschutz trugen. Außerdem wurde bei ihnen die Temperatur gemessen, bevor sie nach El Salvador einreisen durften. „Es war das erste Land, das seine Grenzen dichtgemacht hat“, erinnert sich Martina Waldmann.

Nach knapp 50.000 gefahrenen Kilometern planten Waldmann und Helbing, ihr Sabbat-Jahr „mit etwas Urlaub“ ausklingen zu lassen. „Denn das Reisen im Wohnmobil ist nicht unbedingt erholsam, auch wenn man das vielleicht meinen möchte“, gibt Waldmann zu. So besuchte ihre Tochter gemeinsam mit ihrem Freund am 28. Februar das Paar in Costa Rica. „Da war alles noch halb so wild“, erinnert sich Holger Helbing an die derzeitige Situation um das Coronavirus. So genossen die vier ihren Urlaub zwischen Dschungel, Strand und Vulkanen im Idyll zwischen karibischem Meer und Pazifik.

Da Costa Rica sehr auf Tourismus und Individualreisende ausgelegt sei, habe die Regierung möglichst lange versucht, die Grenzen für Touristen offenzuhalten.

Abgesagte Flüge

Kurz vor der Rückreise ihrer Tochter erhielten die Reisenden die Info, dass die Schulen in Deutschland aufgrund der Pandemie geschlossen werden – kurz darauf wurde der Rückflug ihrer Tochter gestrichen, sagt Waldmann. „Zwei Tage vorher hat Trump das Einreiseverbot verhängt – und der Flug sollte über New York gehen“, erinnert sie sich. Ein späterer Ersatzflug über Paris indes war gänzlich überbucht. Einige Tage später brachte eine Maschine die jungen Besucher über New York, München und Hamburg doch noch nach Hause. „Zu diesem Zeitpunkt wollte Costa Rica die Grenzen immer noch für Reisende offen lassen“, so Waldmann. „Eigentlich können wir froh sein, dass wir so schnell nach Costa Rica gekommen sind“, resümiert sie in diesem Zusammenhang.

Dempster Highway, Yukon: Schneesturm im August. Foto: Martina Waldmann / Holger Helbing / Privat

Geplant hatte das Paar ursprünglich, von Panama als letzte Destination ihr Wohnmobil nach Deutschland zu verschiffen. Doch von einem Tag auf den anderen waren die Grenzen dicht. „Dann waren wir gefangen“.

Das Paar hatte eine Art Campingplatz direkt am Meer, nutzte die Zeit zum Schwimmen und Surfen. „Uns ging es da richtig gut“, sagt Helbing. Doch die Situation spitzte sich zu, die Einschränkungen wurden verschärft – die Reisenden durften weder den Sand betreten noch ins Meer, des Nachts herrschte zudem eine Ausgangssperre. „Mit den Anrufen nach Deutschland kamen die Ratschläge, wir sollten in Costa Rica bleiben, da wäre es besser als zu Hause.“ Die Polizeikontrollen zur Einhaltung der Einschränkungen wurden häufiger. „Es fühlt sich einfach nicht gut an, in einem fremden Land gefangen zu sein“, sagt Martina Waldmann. Zudem beginnt jetzt die Regenzeit in Costa Rica, in der letzten Konsequenz hätte sich das Paar dann ein Apartment nehmen müssen. „Außerdem müssen wir beide im Juni wieder arbeiten. Was passiert, wenn wir bis dahin nicht wieder da gewesen wären?“

Also habe sich das Paar, auch wenn sie das zunächst nicht wollten, auf die Rückholliste des Auswärtigen Amtes setzen lassen. „Wir hatten ja nichts auszustehen“, sagt Helbing über ihre ersten Zweifel. Dennoch sei es beruhigend gewesen zu sehen, wie bemüht die Deutsche Botschaft in Costa Rica gewesen sei. „Es ist ein gutes Gefühl, dass man als deutscher Reisender im Ausland nicht alleine gelassen wird“, resümiert Waldmann.

Als sie der Anruf der Botschafterin erreichte, seien ihr die Tränen gekommen – aus Erleichterung, auch wenn es ihnen ja grundsätzlich gut gegangen sei.

Unerwartete Probleme

Im Anschluss an den Anruf fuhren sie zum Flughafen in die Stadt und lagerten dort ihr Wohnmobil ein, da eine Verschiffung von Costa Rica aus nach Deutschland nicht möglich ist, und verbrachten dort ihre letzte Urlaubsnacht. Während des Check In am nächsten Tag trat ein Problem zutage, mit dem die Osteroder zuvor nicht gerechnet hatten: Es war nicht vorgesehen, den Hund des Paares mit nach Deutschland zu nehmen. Zwar hatte Waldmann alle notwendigen Papiere für das Tier schon für die vorherigen Grenzkontrollen parat, es fehlte aber ein aktueller Stempel eines Veterinär-Arztes. Doch die Osteroder hatten Glück: Eine Tierärztin sei extra für sie zum Flughafen gekommen und habe ihnen die benötigten Formalia ausgestellt. „Wir waren die letzten, die ins Flugzeug eingecheckt sind.“

Mit dem vorletzten Flieger, der von Costa Rica nach Deutschland ging, kam das Paar wieder nach Hause – gut einen Monat vor ihrer geplanten Rückreise. Doch das jähe Ende ihres Trips sehen die Osteroder positiv: „Wir hatten eine tolle Reise mit vielen wunderbaren Erlebnissen und Eindrücken. All das kann man in Geld nicht aufwiegen. Und wir haben es fast bis zum Ende geschafft. Wir können einfach nur dankbar sein, dass wir das erleben durften“, bilanziert Waldmann. Und mehr noch: „Wichtig ist, dass wir jetzt gesund zu Hause sind. Also ist es ein Happy End“. Bereits jetzt hofft sie, dass sie ihre Reise irgendwann abschließen und Panama besuchen können. „Und unser Wohnmobil abholen.“

