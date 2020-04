Osterode. Am Wochenende kam es in Osterode zu mehreren Parkremplern. Die Verursacher entfernten sich unerlaubt.

Frau will rückwärts einparken, rammt zwei Autos und haut ab

Eine zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmerin befuhr am 17. April gegen 16.50 in Osterode die Straße Am Oberen Vogelherd. Hier stieß sie mit ihrem Pkw beim Rückwärtseinparken zuerst gegen den vor ihr geparkten VW und anschließend gegen den hinter ihr geparkten Fiat.

Die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von 350 Euro zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Unfallflucht beobachtet und konnte Hinweise geben.

Weitere Unfallflucht

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Samstag in Osterode, zwischen 8.50 Uhr und 11.25 Uhr. Der Geschädigte hatte hier seinen Mercedes auf dem Gehweg geparkt.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den Pkw touchiert und anschließend die Unfallstelle, ohne jegliche Angaben zu seiner Person zu machen, verlassen. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro.

Hinweise zu beiden Unfallfluchten nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.