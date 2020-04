Grünabfall-Sammlung im Altkreis Osterode startet bald wieder

Die Coronavirus-Pandemie hat auch zur Absage der Grünabfallsammlung im Altkreis Osterode geführt. Sie soll am 27. April wieder starten – allerdings mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. So lauten die Vorgaben zur Kontaktbegrenzung, dass zur Anlieferung und dem Einladen in das Fahrzeug nur maximal zwei Personen zugelassen werden. Der Mindestabstand von 1,50 Meter zu Anderen ist einzuhalten, natürlich auch in der Warteschlange.

Es wird nachdrücklich empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Termine für die Grünabfallsammlung stehen im Abfallkalender. Für Fragen steht die Abfallberatung unter Telefon 05522/9604777 oder abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de zur Verfügung.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort