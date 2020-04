Der Hochzeitskuss ist erlaubt – Heiraten in Zeiten von Corona

Trotz der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben sich in der Region einige Paare das Ja-Wort gegeben. Andere haben bereits den so wichtigen Tag verschoben oder planen gerade mit Alternativen. So wie Yvonne Röschke und Udo Müller aus Duderstadt. Das Paar möchte Anfang Juni heiraten. Eine „finale“ Planung ist natürlich recht schwierig. Das Grundgerüst – wie Termin, Location und DJ – steht seit letztem Jahr. „Unsere...