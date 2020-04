Kindergarten ohne die Kinder

Es ist 9.30 Uhr. Eigentlich wäre jetzt Morgenkreis mit etwa 54 Kindern. Zu dieser Zeit wird gebetet, gesungen und gelacht. Doch in den letzten Wochen blieben die Räume der Ev.-luth. Kindertagesstätte „Zum Guten Hirten“ im Stadtteil Drei Linden verdächtig ruhig. Es ist in aller Munde, Covid-19 entschleunigt unser gesamtes Leben.

„Wie wir es dennoch schaffen können, Kontakt mit Kindern, Eltern, Familien zu halten verlangt die bislang stärkste Kreativität und Reife ab. So verändert sich dieser Tage das Verhältnis zu neuen Medien in Bezug auf Kindertagesbetreuung stark“, berichtet Florian Bergmann von der Kindergartenleitung. Es würden neue Möglichkeiten und Chancen entdeckt. Beziehungen würden auf den Prüfstand gestellt. Die Kita „Zum Guten Hirten“ verändert sich. Im Team finden sich verschiedene Charaktere, die Hand in Hand arbeiten. Eine Kollegin schreibt Briefe an Familien, andere nutzen E-Mails und wieder andere telefonieren mit den Familien. Bergmann: „Das Bindeglied zwischen Einrichtung und Eltern in dieser Zeit ist der Elternbeirat, der mit toller und kreativer Arbeit, interessanten Einfällen, Ideenreichtum und vertraulicher Ehrlichkeit einen optimalen Umgang mit der Herausforderung einer längeren Kita-Schließung erst ermöglicht.“

Thema Datenschutz

Das Thema Datenschutz stellt eine große Herausforderung im Umgang mit der räumlichen Trennung dar. Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitermüssen weiterhin geschützt werden. Daher berichtet für die KiTa die Handpuppe „Humphrey“. Täglich findet sich ein neues Video auf der Website des Kindergartens und bei Youtube an.

Die Inhalte sind sehr unterschiedlich. Angefangen von Hausführungen durch renovierte Räume, über Rätsel, Gedichte, Gebete, Anleitungen zum Basteln oder zum richtigen Händewaschen, ein paar Scherze und andere Ideen hält Humphrey in der Kita die Stellung. Auch MitarbeiterInnen im Homeoffice dürfen sich an seinen Videos erfreuen.

Videos und Antworten

Ab und zu schicken die Kinder Videos und Antworten an die Elternbeiräte zurück. Diese veröffentlichen die Videos dann im Rahmen eigener Kindergartengruppen, sodass die Kinder sich gegenseitig sehen können.

Doch Humphrey stellt auch interaktive Projekte vor. So dürften Kinder, Nachbarn, Gemeindemitglieder und Mitarbeiterinnen bis Ostern den Zaun der Kindertagesstätte bunt dekorieren mit Eiern und Bildern. Damit schloss sich die Kita einer Aktion des Ev.-luth. Kindertagesstättenverbandes Harzer Land an, dessen 14 Einrichtungen ihrem Zusammenhalt in schwierigen Zeiten einen Ausdruck verleihen wollen.

Außerdem können so wichtige gemeinsame Rituale innerhalb des Kirchenjahres mit den Kindern zentral vor der Kita stattfinden. „Gemeinsam stark bleiben lautet das Motto der Schließung, und wir dürfen hoffen, dass diese bald ein Ende findet. Eins steht jedoch fest: Es wird alles anders, wenn die Kinder wiederkommen, und es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, sich wieder zusammen zu finden. Dennoch schätzen wir mehr denn je, was wir an unseren Mitmenschen und unserer Arbeit haben. Wir freuen uns auf bessere Zeiten und halten die Stellung“, sagt das Team des Kindergartens „Zum Guten Hirten“ abschließend