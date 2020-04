Osterode. Drei Mal ist ein Rettungshelikopter an Ostern in Scharzfeld, Herzberg und Osterode wegen medizinischer Notfälle gelandet.

Am Sonntag gegen 13 Uhr unterstützten die Feuerwehren Herzberg und Scharzfeld den Rettungsdienst: In Scharzfeld wurde eine erkrankte Person per Drehleiter aus dem Dachgeschoss eines Hauses zum Rettungswagen auf der Straße gehoben. Dabei war auch der Rettungshubschrauber aus Göttingen im Einsatz.

Dieser wurde auch zu zwei weiteren medizinischen Notfällen angefordert: am Sonntagnachmittag in Herzberg und am Montag in Osterode.