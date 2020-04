Zwei Unfälle auf der B 498: Krad-Fahrer kommen von Straße ab

Zu zwei Motorradunfällen ist es am Osterwochenende gekommen – an fast derselben Stelle: auf der B 498 bei Riefensbeek in Richtung Osterode auf Höhe des Söse-Stausees.

Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Berlin kam am Samstag gegen 16.25 Uhr ohne jegliche Fremdeinwirkung mit seinem Motorrad auf der kurvenreichen Streckenführung der Bundesstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem anschließenden Sturz erlitt er eine Knöchelfraktur. Am Krad entstand leichter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, teilt die Polizei Osterode mit.

Am Sonntag gegen 15 Uhr geriet ein 18-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Wolfenbüttel nach einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ohne Fremdeinwirkung mit seinem Motorrad von seinem Fahrstreifen ab, kam zu Fall und rutschte mit dem Krad über die Fahrbahn. Dabei erlitt er augenscheinlich leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in die Helios-Klinik Herzberg eingeliefert. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei Osterode macht in dem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Motorradfahrer ihre Geschwindigkeit im kurvenreichen Harz anpassen sollen.