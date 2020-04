Samstag: 493 Corona-Fälle im Kreis Göttingen, 285 im Altkreis

493 Menschen von einer Infektion sind mit dem neuartigen Coronavirus in Stadt und Landkreis Göttingen betroffen. Darüber informiert der Landkreis Göttingen mit Stand vom Samstag, 11. April, 12.50 Uhr.

Demnach leben 129 der Infizierten in der Stadt Göttingen, 364 im weiteren Kreisgebiet. Bei 7 Fällen ist der Wohnort noch nicht erfasst.

285 Fälle im Altkreis Osterode gemeldet

Die weiteren Zahlen: Im Altkreis Osterode (Städte Osterode am Harz, Bad Lauterberg im Harz, Herzberg am Harz und Bad Sachsa sowie Samtgemeinde Hattorf am Harz und Gemeinden Bad Grund (Harz) und Walkenried) gibt es aktuell 285 Fälle.

Im Gebiet des Altkreises Duderstadt (Stadt Duderstadt, Samtgemeinde Gieboldehausen) inklusive der kompletten Samtgemeinde Radolfshausen sind 22 der infizierten Personen gemeldet. Im Gebiet des Altkreises Hann. Münden (Stadt Hann. Münden, Samtgemeinde Dransfeld und Gemeinde Staufenberg) gibt es 27 Fälle.

Im Bereich des früheren Altkreises Göttingen (Flecken Bovenden, Gemeinden Rosdorf, Gleichen und Friedland – ohne Stadt Göttingen) sowie des Fleckens Adelebsen sind 23 infizierte Personen gemeldet.

Zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht sei eine konkrete Nennung der Wohnorte der betroffenen Personen nicht möglich, eine grobe geografische Verteilung könne aber nach Altkreisen aufgezeigt werden, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises Göttingen.

Verdachtsfälle und Infektionen in Heimen steigen deutlich

Auffällig sei die rapide Zunahme von Verdachtsfällen und bestätigten Covid19- Infektionen in Senioren- und Pflegeheimen im Kreisgebiet. Waren anfangs nur wenige Einrichtungen betroffen, ist deren Zahl laut Informationen des Landkreises innerhalb kurzer Zeit auf aktuell 15 gestiegen (Stand vom 10. April, ohne Stadt Göttingen). Davon liegen 13 im Gebiet des Altkreises Osterode.

„Wir sehen das mit großer Sorge“, sagt Marlies Dornieden, Leiterin des Stabes Covid-19 des Landkreises. „Deshalb haben wir im Krisenstab schon früh einen Schwerpunkt gesetzt: Anordnung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen, Unterstützung mit Material, Beratung, Schulung bis hin zum kompletten Austausch von Personal bei einzelnen Ausrichtungen“, macht sie deutlich.

Mehrzahl der Heime im Landkreis ohne bestätigte Fälle

Die Mehrzahl der rund 55 Heime im Kreisgebiet weist keinen bestätigten Covid-19-Fall auf. Bei den genannten 15 sei das Spektrum der Betroffenheit breit. Es reiche von mehreren erkrankten Bewohnern und infizierten Beschäftigten über vereinzelte Fälle in einer der beiden Personengruppen bis zu Verdachtsfällen oder auch nur der Einstufung als Kontaktpersonen, bei denen allenfalls eine vorsorgliche, freiwillige Isolation ansteht. Diese vergleichsweise geringe Betroffenheit sei, mit Blick auf die Fallzahlen, wiederum für die überwiegende Zahl der 15 Einrichtungen festzustellen.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Einzelne Heime haben jedoch mit einer hohen Zahl bestätigter Infektionen zu kämpfen, so der Landkreis. Sie würden von Krisenstab und Gesundheitsamt unterstützt. Die konkret betroffenen Einrichtungen würden vom Krisenstab zusätzlich mit Schutzausstattung versorgt und bei ihren Maßnahmen unterstützt. Dazu gehören unter anderem die Separierung erkrankter und nicht betroffener Bewohner bis hin zu Umzügen in den Gebäuden, verstärkte Reinigung, außerdem die ärztliche Versorgung der Bewohner. Die betroffenen Einrichtungen würden bei der Herauslösung der Pflegekräfte aus ihrer Tätigkeit begleitet, teilweise werde Ersatzpersonal bis hin zum kompletten Austausch der Belegschaft organisiert.

Bewohner und Beschäftige werden priorisiert getestet

Der Landkreis unterstütze weiter bei der Versorgung der Bewohner, beispielsweise durch Vermittlung von Küchenpersonal und Reinigungskräften, zu Hygiene- und Schutzmaßnahmen sowie beim Umgang mit erkrankten Bewohner werde beraten und geschult. Auch bei der Information der Öffentlichkeit stehe der Landkreis den Heimen zu Seite. Bewohner und Beschäftige würden mit Priorität und umfassend auf eine Covid-19-Infektion getestet. Das ermögliche die Feststellung der tatsächlichen Betroffenheit, gegebenenfalls schnelle Hilfe für Infizierte, gezielte Schutzmaßnahmen für Nicht-Infizierte und damit die Unterbrechung von Infektionsketten, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Nebeneffekt sei der Anstieg der Fallzahlen, weil Infektionen bestätigt werden, die ansonsten gegebenenfalls nicht registriert worden wären. Dies sei für eine transparente Bestandsaufnahme gewollt und wichtig.

„Es trifft die Verletzlichsten der Gesellschaft“, bringt es Kreisrätin Dornieden auf den Punkt: „In den Einrichtungen wird alles Menschenmögliche getan, um den Kranken zu helfen und die Gesunden zu schützen. Die Heimleitungen und die Beschäftigten stehen in vorderster Front im Kampf gegen die Pandemie. Das ist eine große Verantwortung und sie leisten Großartiges. Krisenstab und Gesundheitsamt stehen an ihrer Seite und tun alles, was in unserer Macht steht, sie dabei zu unterstützen“, führt Kreisrätin Dornieden aus.

Erreichbarkeit des Bürgertelefons an Ostern

Für Fragen und Hinweise zum Thema Coronavirus haben Stadt und Landkreis Göttingen ein Bürgertelefon eingerichtet: Telefon 0551 70 75-100. Es ist von Montag bis Sonntag täglich von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr erreichbar. An den Osterfeiertagen (bis Ostermontag) ist das Bürgertelefon eingeschränkt, täglich von 10 Uhr bis 11 Uhr sowie von 15 Uhr bis 16 Uhr, erreichbar. Eine medizinische Beratung findet nicht statt, das Bürgertelefon ist kein Ersatz für den Kontakt zum Hausarzt.