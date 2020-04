Pastor: „Alles ist anders. Alles verändert sich“

Osterode. Die Gedanken zum Sonntag kommen an diesem außergewöhnlichen Osterfest von Michael Bohnert, Pastor an St. Jacobi und St. Marien in Osterode.

Seit 30 Jahren bin ich Pastor in Osterode. In diesem Jahr werde ich zum ersten Mal zu Ostern keinen Gottesdienst feiern! Zumindest keinen in, und mit der Gemeinde, mit und in tragender Gemeinschaft! Ich werde meine Kinder nicht sehen und meine Enkelkinder auch nicht. Zumindest live nicht, nur per „Videokonferenz“. Aber ob das wirklich klappt, bei dem überlasteten Netz, in unserem Land?

Ja, alles ist anders. Zum ersten Mal wurde von einem Gesundheitsminister in Göttingen, bei der derzeitigen Vorsitzenden des Ethikrates angerufen und von Jens Spahn der „Auftrag“ erteilt, sich mit allen ethischen Fragen dieser Pandemie auseinander zu setzen.

Wer kommt auf die Warteliste der Operationen? Was macht es mit einem – diese Kontaktsperre?

Wie lange halten das Menschen aus und wie ist es mit dem Abwägen von Wirtschaftsfragen und Menschenleben? Und die letzte und absolut schwerste Frage: was passiert eigentlich, wenn es zur Triage kommt – also zur Selektion, ein in unserem Land sehr böses Wort mit ganz schlimmer Geschichte – allerdings auch ein Vorgang, der schon längst auch in unserem Land gängige Praxis in Großschadenslagen wie dem Zugunglück in Eschede, ist. Bei wem „lohnt“ noch eine ärztliche Versorgung? Ja, und was macht das mit den Menschen, die das entscheiden sollen und müssen?

Ja, unser aller Leben verändert sich und unsere Gesellschaft wird sich in vielem auf lange Sicht verändern. Ich bemerke ein langsames Umdenken in der Gesellschaft. Brauchen wir eigentlich ein ständiges Wachstum, ein immer mehr, immer größer, immer schneller, immer weiter usw.? Brauche ich noch die 12 Jeans, die ich dann in den Kleiderschrank hänge und vergesse, bis sie nicht mehr passt?

Und die viel wichtigeren Fragen: Brauchen wir eigentlich eine „tragende“ Gesellschaft? Nicht nur unser privates Umfeld, sondern auch die bundesweite Gesellschaft, ja sogar die „europäische“ Gemeinschaft, die weltweite Gemeinschaft aller Menschen auf diesem Planeten?

Dieses klitzekleine Virus bringt sehr zum Nach- und Umdenken. Ich erlebe auch schon jetzt Veränderungen. Zeichen des Lebens, des Lichts. Menschen kaufen für ihre alten Nachbarn ein, führen Hunde aus, spenden für Künstler, spielen Konzerte für andere von zu Hause aus, klatschen für die Verkäuferinnen, die Reinigungskraft und das Pflegepersonal, Zeichen der Verbundenheit auf unterschiedlichen Wegen. Es gibt ein verantwortungsvolles Schlange stehen vor den Einkaufsmärkten. Ein konzentriertes, dankbares Wahrnehmen und schätzen lernen der Natur usw.

Eine letzte Frage: ist das Corona-Virus eine Strafe Gottes? Meine Antwort: Nein! Gott wird in der Bibel nicht als Marionettenspieler beschrieben, der hier mal eine Krebsdiagnose, dort einen Tsunami oder anders wo eine Reaktorkatastrophe schickt. Gerade die Sintflutgeschichte, die so verstanden werden kann, endet ja damit, dass Gott erklärt, nie wieder werde er zerstören.

Auf dem jüdischen Friedhof an der Seesener Straße gibt es auf einem der Grabsteine ein Zeichen. Einen Schmetterling. Auch ein beliebtes Symbol auf den Grabsteinen der ersten Christen.

Der Schmetterling ist ein starkes Bild für das, wovon man so schwer sprechen kann. Aus dem toten Kokon, der toten Hülle entsteht etwas ganz anderes, ganz neues, ein neues Wesen. Die vorherige Gestalt ist verwandelt und der Schmetterling hat Möglichkeiten, von denen er als Raupe nicht hätte träumen können. Neugeboren zu werden.

Bereits mit der Taufe beginnt es, so bekennen es Christen und sagen, mein Glaube hat mich verändert. Es wächst eine neue Haltung Gott, den Menschen und dieser Welt gegenüber. Das feiern wir morgen zu Ostern. Eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Verrückt und geheimnisvoll! Das ist sicher so und mit dem Verstand nicht zu fassen. Doch es ist eine große Hoffnung, von der wir zehren können.

Wie heißt es in der Lesung zum Ostersonntag?

Diese Worte des Apostel Paulus an die Korinther im 15. Kapitel, die immer eine knifflige Angelegenheit bleiben:

„Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:

wir werden nicht alle sterben,

wir werden aber alle verwandelt werden.“

Vielleicht waren diese Worte des Apostels noch nie so wahr, wie in dieser Pandemiezeit?

Werden oder bleiben sie gesund,

und trotz allem oder gerade gegen allen Augenschein:



Frohe Ostern!

Ihr Michael Bohnert

Pastor an St. Jacobi und St. Marien in Osterode am Harz