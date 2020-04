Als die ersten Granaten in Osterode einschlugen

Als Sonderheft der Heimatblätter des Heimat- und Geschichtsvereins ist eine neue Publikation über das Ende des Zweiten Weltkriegs in Osterode erschienen. Stadtarchivar Ekkehard Eder schildert die Ereignisse im Bereich der Stadt im April 1945.

Neben der einheimischen Bevölkerung hielten sich auch viele Flüchtlinge und Evakuierte, ausländische Zwangsarbeiter sowie das Personal und die Patienten mehrerer Militärhospitäler hier auf, so dass Osterode in der Endphase des Krieges völlig überfüllt war.

Geschildert werden die Bombardierung des Hauptbahnhofs und die Ermordung von KZ-Häftlingen beim Haltepunkt Osterode-Süd. Die Hoffnungen der Osteroder auf eine kampflose Besetzung der Stadt durch die Amerikaner erfüllten sich nicht. Als Teil einer „Festung Harz“ sollte auch Osterode verteidigt werden. Trotz der militärisch aussichtslosen Lage schickte die Naziführung die Wehrmacht weiter in einen längst verlorenen Kampf. So stellten sich am 11. April etwa 300 deutsche Soldaten dem Vormarsch der weit überlegenen US-Truppen entgegen. Unter schweren Verlusten mussten sich die Verteidiger schon nach wenigen Stunden in den Harz absetzen.

Als bereits die ersten Granaten in der Stadt einschlugen, hatte man die Zivilbevölkerung in die Gipsstollen, den Luftschutzraum am Ührder Berg und in die Harzwälder evakuiert. Auf ihrem Rückzug sprengte die Wehrmacht auch die drei Sösebrücken im Stadtbereich. Zahlreiche Gebäude, insbesondere im Bereich Johannistorstraße und Johannisvorstadt, wurden dabei zerstört, ohne dass diese sinnlosen Sprengungen den Vormarsch der Amerikaner verzögern konnten. Nach Beendigung der Kämpfe durfte die deutsche Zivilbevölkerung in ihre Häuser zurückkehren.

Während der Kampfhandlungen und in den darauffolgenden Tagen kam es in Osterode auch zu zahlreichen Plünderungen. In der Eisensteinstraße und in der Spinnhütte richteten die Amerikaner kurzfristig Gefangenenlager für die deutschen Soldaten ein. Auf der Grundlage zahlreicher Publikationen, Archivakten und Zeitzeugenberichte zeichnet der Autor ein detailliertes Bild der Ereignisse in Osterode. Dabei werden die Tage im April 1945 sowohl aus Sicht der Soldaten als auch aus der Perspektive der Zivilbevölkerung geschildert. „Die eindrücklichen Schilderungen des Kriegsendes in Osterode und den dazugehörigen Ortschaften machen überdeutlich, welche Folgen Nazi-Herrschaft, Krieg und Gewalt auch für die Menschen in unserer Stadt hatten. Sie sind eine Mahnung und zugleich ein klarer Auftrag: Dieser Teil der Osteroder Geschichte darf nicht in Vergessenheit geraten, denn Menschenrechte, Demokratie und Frieden, wie wir sie seit nunmehr 75 Jahren kennen, sind nicht selbstverständlich,“ so Bürgermeister Jens Augat.

Die Veröffentlichung von Ekkehard Eder: „Das Kriegsende in Osterode am Harz – April 1945“ kann beim Heimat- und Geschichtsverein Osterode per E-Mail an info@heimat-und-geschichtsverein-osterode.de oder unter Telefon 05522/75179 zum Preis von fünf Euro zuzüglich Versand bestellt werden. Aufgrund der aktuellen Situation erfolgt die Lieferung zurzeit ausschließlich auf dem Postweg.