Unbekannter bremst Autofahrer aus – dann steigt er aus

Die Polizei berichtet von dem Vorfall in Osterode.

Osterode. Eine beunruhigende Begegnung hatte ein 21-Jähriger am Sonntagabend in Osterode. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Ein 21-jähriger Mann aus Osterode befuhr am vergangenen Sonntag gegen 20.40 Uhr mit seinem Pkw in Osterode die Northeimer Straße. In Höhe eines Restaurants wurde der Mann dann von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer bis zum Stillstand beider Fahrzeuge ausgebremst.

Unbekannter will Autotür öffnen

Der Fahrer stieg aus und versuchte die Autotür zu öffnen sowie gegen die Scheibe zu schlagen. Die Polizei Osterode bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden.