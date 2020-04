Feuerwehr macht digitalen Dienst per Skype

In Zeiten von Corona und einem bestehenden Dienstverbot durch die Stadt Osterode hatte der Gruppenführer der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Lasfelde, Marc-Dennis Pülm, die Idee, einen digitalen Dienst via Skype durchzuführen. Genau der wurde jetzt von rund 27 Mitgliedern der Einsatzabteilung in die...