Wenn die Tage lang werden: Was die Redaktion in der Freizeit tut

Geschlossene Geschäfte und Freizeiteinrichtungen, Kontakteinschränkungen – die Menschen sind in der Coronakrise dazu gezwungen, sich ins Private zurückzuziehen. Was aber stellt man mit seiner Freizeit an? Die Redaktion des Harz Kurier hat ganz unterschiedliche Methoden, die arbeitsfreie Zeit zu gestalten.

Rainer Härtl, Redaktionsleiter: Auf dem Rad und zu Fuß unterwegs

Im vergangenen Frühjahr habe ich wieder begonnen, einfach loszugehen, wie Peer Dorst in seinem Buch beschreibt. Um abzuspecken und um mich erneut mehr zu bewegen, nachdem mein vierter Deutscher Schäferhund vor gut 2,5 Jahren verstorben war. Jetzt bin ich wieder mit dem Fahrrad oder zu Fuß in der Natur unterwegs, oder einfach auch nur in der Siedlung.

Rainer Härtl ist derzeit viel mit dem Fahrrad unterwegs. Foto: Rainer Härtl / HK

Nach einem operativen Eingriff Anfang Februar dieses Jahres habe ich erneut zu schätzen gelernt, wie einfach es ist und wie gut es tut, sich an der frischen Luft zu bewegen: es ist wichtig für die Gesundheit und macht den Kopf frei.

Mark Härtl, Online-Redaktion: Flucht in Online-Welten

Ich flüchte mich derzeit wieder in die Online-Welten meines Lieblings-Rollenspiels. Das Wort „flüchten“ wähle ich absichtlich und unverblümt. Wenn eine Eilmeldung die nächste jagt, der durchschnittliche Arbeitstag sich zwölf Stunden Länge nähert und der letzte freie Tag gefühlt schon ewig her ist, dann fällt mir das Abschalten schwer.

Gerade jetzt, in einer echten Krise, in der man sich um seine Gesundheit und die der Liebsten sorgt, in der sich auch das alltägliche Leben so stark verändert. Ich flüchte also. Nicht in Netflix-Serien oder in Lego-Modelle. Der Grad der Ablenkung hier reicht mir nicht. Immer wieder driften meine Gedanken ab zu Corona – ich brauche etwas, das meinen Geist auf mehreren Kanälen fordert.

Das MMO „Guild Wars 2“ war schon immer sehr gut darin, mich die reale Welt vergessen zu lassen. Im Guten wie im Schlechten. Ist das ungesund? Im Moment ist mir das egal. Stress und Sorgen sind ungesünder, denke ich mir. Seit 2015 hatte ich schon etwa 4.500 Spielstunden angehäuft, bevor ich diesen Winter mal wieder eine Pause einlegte. Ich hatte alle meine Ziele erreicht, es gab für mich nichts Interessantes mehr zu tun. Doch jetzt juckt es mich wieder in den Fingern.

In der Lobby sucht man Spielergruppen, kümmert sich um seine Ausrüstung, vollzieht Geschäfte oder chattet einfach mit anderen Spielern über Ereignisse inner- und außerhalb der Spielwelt. Foto: Mark Härtl / HK

Die Entwickler von Guild Wars 2 haben in den letzten Monaten mehrere neue Inhalte veröffentlicht, obwohl sie auch schon seit einiger Zeit im Home Office sitzen. Die Neuerungen schaue ich mir jetzt ganz genau an. Besonders schön: Dieses Spiel ist auch ein Weg, Zeit mit meiner Freundin zu verbringen. Sie arbeitet in Amsterdam. Normalerweise sehen wir uns alle zwei oder drei Wochen für ein Wochenende. Doch das ist jetzt unrealistisch. Den Kontakt zu halten ist heutzutage natürlich kein Problem, aber man will ja nicht die ganze Zeit über Corona reden. Also spielen wir lieber zusammen.

An einem Abend verbringe ich mehrere Stunden im Kampf mit einem neuen, besonders fordernden Bossgegner, einem riesigen Eismonster. Zusammen mit neun anderen Spielern, die ich zuvor noch nie getroffen habe und die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, müssen wir Taktiken entwickeln, wenn wir am Ende auch eine Belohnung einfahren wollen. Mit schnellen Mausbewegungen und viel Tastaturtippen versuche ich, mein Alter Ego bestmöglich kämpfen zu lassen und mich gleichzeitig mit meinen Mitstreitern zu koordinieren. Das kostet manchmal Nerven, das Erfolgserlebnis ist dann aber umso größer. Und auf jeden Fall konzentriere ich mich für kurze Zeit mal auf etwas anderes als das Virus.

Das Spiel in seiner Grundfassung ist übrigens kostenlos. Ausprobieren ist also völlig unverbindlich.

Natalie Bornemann: Ab in den Garten

Der Job des Journalisten ist durchaus stressig. Man muss im beruflichen Alltag immer wieder auf Entwicklungen reagieren, auch mal Seiten und Geplantes zu Gunsten aktueller Ereignisse umschmeißen. Das ist völlig normal und macht den Job aus, er ist abwechslungsreich und spannend. Eine Dauerbeschallung auf mehreren Kanälen, die seit Tagen anhält und deren Ende nicht abzusehen ist, ist dann aber doch eine andere Hausnummer.

Vater und Sohn bauen ein neues Vogelhäuschen. Foto: Natalie Bornemann / HK

Der Kopf ist randvoll, Abschalten kaum möglich – es dreht sich von morgens bis abends alles nur um ein Thema: Corona. Der letzte Gedanke vor dem Einschlafen: Corona. Der erste Gedanke nach dem Aufwachen: Corona. Der erste Blick aufs Handy: Corona. Der Job hat gewissermaßen das Kommando über das persönliche Leben übernommen. Die neue Situation stellt mich zudem vor völlig neue Herausforderungen: Homeoffice mit Kleinkind zum Beispiel ist praktisch unmöglich – das ist meine Erkenntnis nach wenigen Tagen. Der Zweijährige entwickelt sich deswegen zu meinem größten Bedauern zum Netflix-Fachmann. Die Isolation, Freunde und Familie nicht sehen zu können, die eingeschränkte Bewegungsfreiheit – all das macht die Situation noch schwerer. In dieser noch nie dagewesenen Situation bin ich froh und dankbar für meinen Garten. Ich kann jederzeit raus, frische Luft schnappen, ein bisschen umherlaufen. Das Unkraut, das nach den ersten sonnigen, halbwegs warmen Tagen nur so sprießt, ist für mich ein wahrer Augenschmaus – beim Zupfen kann ich abschalten, und gedanklich dreht sich bei dieser doch recht sinnfreien Aufgabe alles um die Frage: Wie kriege ich den Löwenzahn mit Wurzel raus?!

Im Garten lässt sich mein Sohn auch sehr gut beschäftigen, der gerade absolut nicht ausgelastet und unterfordert ist. Das Vogelhäuschen mit Papa streichen, wissenschaftliche Untersuchungen von Regenwürmern und Spinnen – all das lässt sich auf unserem persönlichen Fleckchen Erde wunderbar machen. Das Hochbeet will umgegraben und neu befüllt werden – schon bald können nämlich Spinat und Radieschen ausgesät werden.

Melina Debbeler: Ab auf die Baustelle

Das Coronavirus hat – sieht man mal von der aktuellen Home-Office-Situation ab – mein Leben eigentlich kaum verändert. Meine Freizeit gestaltet sich, seit wir vor etwas mehr als zwei Jahren unser Haus gekauft haben, im Wesentlichen immer gleich: Das alte Gemäuer, ein Gebäude aus den Jahren vor 1900, haben wir in Eigenregie teilweise entkernt, neue Wände und Decken eingezogen, die Elektrik modernisiert und vieles mehr.

Melina Debbeler hat auf ihrer Baustelle ordentlich zu tun. Foto: Melina Debbeler / HK

Da mein Mann und ich das alles in unserer Freizeit erledigen, zieht sich die Baumaßnahme also schon eine Weile hin und wird uns wohl auch in Zukunft noch lange begleiten. Also nutze ich die Zeit während Corona genau so, wie die Zeit davor und vermutlich auch wie die danach: mit dem Spachteln und Schleifen von Rigipsplatten, dem Streichen und Tapezieren von Wänden und Decken, dem schier unendlichen Putzen und Aufräumen der Baustelle, der Suche nach passendem Bodenbelag – und neuer Baustellen, denn irgendwas fällt einem ja immer ein. Und sollte mir das Material ausgehen: der Teil des Hauses, der keine riesige Baustelle ist und von uns ganz normal bewohnt wird, will auch geputzt und gepflegt werden. Außerdem gibt es da ja noch das kleine Stück Brachland, das vielleicht irgendwann mal ein schöner Garten werden möchte und damit sehr viel Potenzial bietet, Zeit und Muskelkraft zu investieren.

Robert Koch: Der Name ist Programm

Trotz der Corona-Krise kann die Freizeit auch weiterhin gut genutzt werden. Wobei sich die Zeit, die mir zur Verfügung steht, eigentlich nicht geändert hat. Entsprechend hat sich auch das Freizeitverhalten bei mir nur wenig geändert.

Koch kocht! Robert bereitet selbstgemachte Gnocchi zu, die zusammen mit Rosmarinzweigen und einer Knoblauchzehe in einer Butter-Olivenölmischung angebraten werden und beim Servieren mit geriebenem Pecorino bestreut werden. Foto: Heidi Koch / Privat

Sicher, der Sport im Verein fällt momentan aus. Auf Sport zu verzichten, muss dennoch nicht sein. Es gibt genügend Möglichkeiten, zu Hause ersatzweise Sport zu treiben. Viele Vereine bieten Online-Kurse und Video-Tutorials an, mit denen man sich fit halten kann. Und beim Joggen in der Natur kann man außerdem wunderbar abschalten und in der frischen Frühlingsluft den Kopf frei bekommen. Eine Seelen-Therapie zum Nulltarif!

Ein guter Tipp, um die Zeit zu Hause sinnvoll zu nutzen, ist auch, sich selber an den Herd zu stellen und zu kochen. Neue Rezepte und Geschmacksrichtungen auszuprobieren macht jede Menge Spaß, ist meist viel gesünder als das fertig gekaufte Essen und kann eine tolle Gemeinschaftsbeschäftigung sein. Schmeckt nicht – gibt’s nicht! Der Kreativität darf da ruhig viel Freiraum gelassen werden. Ein Telefonat mit der Mama oder Schwiegermama kann helfen, sich einen Tipp zu holen, und Freude auf der anderen Seite der Leitung ist garantiert.

Thorsten Berthold: Die Freuden des Wrestlings

Pädagogium Bad Sachsa, 7. Klasse, Vorstellungsrunde: Ich lerne Julia aus Hannover kennen, die Catchen mag. Catchen? Was soll das denn sein? Ein Jahr später wusste ich es, das Wrestling-Fieber hatte mich gepackt – und es ist bis heute geblieben.

Zugegeben: Wie in jungen Jahren verteile ich keine Powerbomb mehr im Schwimmbad an meinen besten Kumpel Michi – aber das muss auch nicht sein: Dank Playstation und dem Internet kann man seinen Avatar in den Ring schicken, oder aber mit den Favoriten am Fernseher mitfiebern. Gerade in diesen Tagen, in denen die Arbeit kein Ende findet, ist es für mich eine willkommene Art runterzukommen. Ich tauche in die Welt von WWE, AEW oder NJPW ein – oder aber gestalte diese mit dem Controller. Ich weiß, für viele ist Wrestling einfach nur Fake. Ja, es ist abgesprochen, aber für mich ist es Hochleistungssport und Kunst vereint. Selbst erlebt habe ich es bei einem Pro-Wrestler in Hamburg. Als Geburtstagsgeschenk hatte Michi neben Eintrittskarten zu einer WWE-Tour auch einen Wrestling-Grundkurs erhalten. Zum Auftakt lernte man zwei Stunden nur das Fallen im Ring, um sich und seinen Partner nicht zu verletzten.

Ob im Stream zum Anschauen oder aber zum Zocken auf der Playstation: Eine Runde Wrestling geht immer bei Thorsten Berthold. Foto: Privat

Zurück ins Jetzt bzw. die Vergangenheit. Für mich das besondere beim Wrestling ist die Choreographie. Vorab werden die Details besprochen. Läuft der Kampf sind die Protagonisten aber frei in dem was sie tun. Am Ende ist es ein Spielen mit den Elementen gut gegen böse, oder Babyface gegen Heel, wie es im Wrestling heißt. Manchmal wird aus dem Spaß sogar ernst: Bret The Hitman Hart, eines der Idole aus den 1990ern, wurde beim legendären Montreal Screwjob von Shawn Michaels auf Kommando des Ligenbesitzers unabgesprochen um seinen Titel betrogen. Und gerade hier zeigt es sich: Wrestling lebt davon, dass die Fans mitfiebern. Ich war und bin bis heute nie ein Fan der Fan der Big Men, also der großen Bodybuilder-Typen gewesen. Die Techniker wie der Hitman, später Edge und heute AJ Styles oder Adam Cole, die mit Akrobatik und Charisma glänzen, egal ob das Publikum sie liebt oder hasst, sind meine Favoriten. Und während man früher auf Großveranstaltungen im Fernsehen warten musste, gibt es heute im Internet auf den meist Ligen-eigenen Streamingportalen alles zum Anschauen. Besonders empfehle ich hier den Blick auf All Elite Wrestling. Die Liga zeigt auf YouTube vieles kostenfrei. Das umfangreichste On Demand-Angebot bietet aber klar das WWE-Network. Im Fernsehen übertragt ProSiebenMaxx im Free-TV die WWE. Wer sich selbst einmal versuchen möchte, kann dies unter anderem in Halberstadt beim Wrestling Gym Harz tun. Aber natürlich kann man sich auch seinen Controller schnappen und vor die Konsole setzen, um sich mit dem Computer, dem Kumpel oder online mit Wildfremden zu messen.

Kjell Sonnemann: Eine Strandbar im Garten

Drei Tonnen Sand liegen in einer großen Kuhle im Garten. Den Sand habe ich mir vor zwei Jahren liefern lassen und ihn mit kollegialer Unterstützung Schubkarre für Schubkarre an seinen Bestimmungsort bugsiert. Meine Idee damals war, eine Beach-Bar zu bauen. Doch mehr ist bislang nicht passiert. Das Projekt nehme ich jetzt wieder auf.

Trotz niedriger Temperaturen überprüfen Bennie und Kjell den abgedeckten Sand. Er ist die Grundlage der künftigen Strandbar. Foto: Privat

Zunächst müssen die Pflastersteine, die um die Sandkiste liegen, aufgenommen und wieder ordentlich verlegt werden. Denn Familie Maulwurf hat darunter gewütet. Eine Skizze für die Bar habe ich angefertigt, und zumindest die Platte für die künftige Theke ist schon in Sicht. Überhaupt verbringe ich aktuell die Freizeit im Freien, bin vor allem mit Hund Bennie unterwegs: Ball spielen am Sportplatz, Gassi gehen im Wald oder durch das Dorf. Man kann den Spaziergang zudem mit etwas Digitalem verknüpfen. Ein Kegelbruder setzt täglich zwei Fotos von Objekten wie rote Haustür, besonderer Gartenzwerg in seinen Whatsapp-Status. Und alle raten dann, wo im Ort sie sich befinden. Quiz- und Denkspiele mache ich jeden Abend für eine halbe Stunde, um das Hirn zu fordern. Ansonsten liegen Bücher bereit, die ich zeitnah lesen will – zum Beispiel mit warmer Fleecejacke und Mütze vor der künftigen Strandbar.

Michael Paetzold: Sport in den eigenen vier Wänden

Corona zwingt zum Umdenken, verändert den Tagesablauf und damit die Freizeitgestaltung. Das Vereinsleben ist zum Erliegen gekommen, Sport beim normalen Training ist nicht möglich. Da ist also Kreativität gefragt, die lässt sich zu Hause aber bestens ausleben.

Hanteltraining im Hause Paetzold. Foto: Privat

Im Netz gibt es jede Menge Hilfestellungen, was ich über den Computer für die Fitness tun kann, selbst auf kleinem Raum. Vielleicht braucht es etwas mehr Überwindung als sonst, aber es funktioniert. Und über mangelnde Ideen zur Freizeitgestaltung müssen sich Hundebesitzer ohnehin nicht beklagen, die Vierbeiner geben den Takt vor und motivieren gerne. So gibt es bei dem gutem Wetter kaum etwas Besseres, als raus zu gehen in die Natur. Da wird der Kopf nach dem Home-Office freigepustet – und ganz ohne die Coronagefahr. Ansonsten bieten die Medien viel verlässliche Informationen zur aktuellen Krise, immer interessante Literatur am Abend, wenn auch mit ernstem Hintergrund. Also langweilig wird es nie.

