Zahnärztin: „Wir tun alles, um die Behandlung sicher zu machen“

Die Corona-Krise verändert alles – so auch die Arbeit in den Zahnarztpraxen. Im Telefoninterview mit Rainer Härtl sprach Dr. Anja Herpe über die aktuelle Situation und die sich daraus ergebende geänderte Organisation der Behandlung in der von ihr betriebenen Praxis in Förste. Frau Dr. Herpe, das...