Corona: Geldinstitute im Südharz helfen Kunden und Firmen

Die regionalen Geldinstitute Sparkasse Osterode am Harz und Volksbank im Harz eG werden ihre Kunden und die Unternehmen auch in der Corona-Krise unterstützen. Das teilen beide Häuser in jeweiligen Pressemeldungen mit.

Sparkasse Osterode am Harz

Die Sparkasse Osterode am Harz steht bereit, Unternehmen und Selbstständigen Hilfe anzubieten, die von der Corona-Krise betroffen sind. Das soll dazu beitragen, eine wirtschaftliche Talfahrt in der Region zu verhindern. Ab Montag, 23. März, sind Anträge aus der ersten Phase des Hilfspakets der Bundesregierung über die Sparkasse Osterode an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) möglich. „Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu begrenzen und stehen unseren Unternehmenskunden zur Seite“, so Uwe Maier, Vertriebsvorstand der Sparkasse. „Unser Firmenkundenbereich um die Verantwortlichen Marco Gömann und Steffen Große ist gerüstet, unseren Kunden schnell und unbürokratisch zu helfen. Die KfW hat ihre bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um Unternehmen den Zugang zu günstigen Krediten zu erleichtern. Für alle Unternehmensgrößen führt die KfW ein neues Sonderprogramm ein. Dieses soll von Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die durch die Corona-Krise in größere Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind“, so Maier. Nicht nur die KfW leistet Hilfestellung. Die N-Bank, als Förderinstitut für Niedersachsen, wird ein Liquiditätshilfeprogramm auflegen, um betroffenen Kunden direkt zu helfen. Speziell Kleinunternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern sollen ein Liquiditätszuschuss von bis zu 20.000 Euro erhalten. Der Sparkasse Osterode sei es wichtig, dass die Hilfen möglichst schnell und wirksam bei den Kunden ankommen. „Wir werden mit Ad-hoc Hilfsmaßnahmen unterstützen“, so Uwe Maier. Weitere Infos der Sparkasse zum Thema unter: www.sparkasse-osterode.de, telefonisch unter 05522/9690 oder per E-Mail an: service@sparkasse-osterode.de.

Volksbank im Harz eG

Die Volksbank im Harz eG reagiert ebenfalls auf die Corona-Krise. Die Volksbank sieht sich zu diesen ungewöhnlichen Zeiten zu ungewöhnlichen Maßnahmen gezwungen, daher werden ab dem 23. März folgende Zweigstellen vorübergehend geschlossen: Bad Grund, Bad Sachsa, Hattorf, Badenhausen, Herzberg, Schwiegershausen, Dorste, Wulften, Pöhlde und Ellrich. Die Hauptstelle Osterode sowie die Zweigstellen Bad Lauterberg und Clausthal-Zellerfeld bleiben geöffnet und sind zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar.

Die SB-Bereiche bleiben in allen Zweigstellen weiterhin geöffnet, somit ist die Bargeldversorgung über die Geldautomaten möglich sowie die Nutzung der Kontoauszugsdrucker gewährleistet.

Um ein Ansteckungsrisiko für Kunden und Kollegen zu vermeiden, sollte die Volksbank bevorzugt telefonisch unter 05522 5006-0 zu kontaktiert werden: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Die Mitarbeiter stehen auch über WhatsApp unter 0151 111 789 31 zur Verfügung oder per E-Mail an: info@vbimharz.de. Kunden können ihre Bankgeschäfte auch bequem über das Online-Banking oder die VR-BankingApp regeln.

Weitere Informationen der Volksbank unter: www.vbimharz.de.

Die Volksbank ist zuversichtlich: „Mit Solidarität wird es uns gelingen, die Situation gemeinsam zu meistern“ sagt Vorstandsmitglied Torsten Janßen.

