DRK hofft trotz Krise auf möglichst viele Blutspender

Lasfelde. Das DRK Lasfelde lädt ein zum nächsten Blutspendetermin am 24. März. Hygienemöglichkeiten sind in ausreichendem Maße vorhanden

Es ist einer der wichtigen Termine, die auch in der Coronakrise wahrgenommen werden sollte. Denn Blutkonserven werden dringend benötigt. Dabei sinkt derzeit die Spendewilligkeit massiv, weil Menschen nicht mehr aus dem Haus gehen.

Der DRK Ortsverein lädt am Dienstag, dem 24. März, ab 15.30 Uhr in die Sporthalle der Grundschulde Lasfelde zur ersten Blutspende in diesem Jahr ein.

Gerade in diesen von Krankheiten bis hin zur Pandemie geprägten Zeiten ist es wichtig Blutspendetermine durchzuführen. Nicht umsonst heißt es „Blut, ein lebenswichtiger Saft“. Die Vorsitzende des DRK Ortsvereins Ingeborg Rettke und ihr engagiertes Helferteam hoffen, dass gerade jetzt in dieser „besonderen“ Zeit viele Spendewillige der Einladung zur Blutspende folgenden werden. Hygienemöglichkeiten sind in ausreichendem Maße vorhanden, versichert das DRK Lasfelde.

