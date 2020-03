Essen auf Rädern wird weiter ausgeliefert

In den letzten Tagen hat auch der DRK-Kreisverband Osterode am Harz e.V. mit Präventivmaßnahmen auf die dynamische COVID-19-Entwicklung reagiert. Bis zum 19. April werden zum Beispiel keine Erste-Hilfe-Lehrgänge angeboten. Der Kleiderladen, die Kleiderkammern, das Begegnungszentrum „Henry“ und die DRK-Familienzentren in Osterode und Bad Grund bleiben ebenfalls geschlossen. Darüber stimmte man sich in einem jüngsten Treffen ab.

Die Kleidersammlung, die für den 25. April geplant war, ist abgesagt. Die DRK-Ortsvereine im Altkreis Osterode und im Alten Amt haben ihre Aktionen und Angebote inzwischen eingestellt. Die bis zum 19. April geplanten Jahreshauptversammlungen der Ortsvereine finden nicht statt. Über die geplanten Blutspendetermine soll gesondert informiert werden.

Das Angebot Essen auf Rädern für Herzberg, Osterode und Bad Grund bleibt bestehen. „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass sie wie gewohnt beliefert werden“, versichern die verantwortlichen des DRK.

Für Kleiderspenden stehen die Container beim DRK-Kreisverband, In der Horst 10 zur Verfügung. Die Container werden täglich geleert. Direktabgaben bei den Kleiderkammern und im Kleiderladen sind derzeit wegen der angespannten Situation nicht möglich.