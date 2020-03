Corona: Konzert von Frank Bode wird per Livestream übertragen

Dem Beispiele vieler Veranstalter in der Bundesrepublik folgend, bietet die Kulturschmiede Osterode am kommenden Freitag, 20. März, an Stelle des geplanten Kirchenkonzerts die Möglichkeit, sich das Konzert in die eigenen vier Wände zu holen: Um 20.15 Uhr wird per Live-Stream ein Auftritt von Frank Bode & Anja Hampe über die Videoplattform Youtube übertragen. Jeder mit einem Internetzugang ist eingeladen, einzuschalten und sich Musik ins Haus zu holen.

Die Kulturschmiede Osterode hatte in der ersten Hälfte des Jahres so viele Kulturveranstaltungen geplant, wie sonst in einem ganzen Jahr umgesetzt werden. Dabei hatte der Verein mit der aktuellen Entwicklung des Coronavirus nicht gerechnet und wurde wie alle anderen Veranstalter hart getroffen.

Am vergangenen Samstag kam es zur Absage des „8. Förster Skiffle Festivals”, dessen Organisation schon abgeschlossen war. Aktuell wird mit Hochdruck an einem Alternativtermin für das Konzert gesucht, während die Entwicklung der Lage beobachtet und angenommen wird. Durch die hohe Taktung der Veranstaltungen im Frühjahr kam es ebenfalls zur Verschiebung des Kirchenkonzerts „St. Martin Akustik“ am 20. März.

Für die Kulturschmiede Osterode stellt diese Lage eine gänzlich neuartige Situation dar. Nach einem kurzen Schock und Rückzug kam im Vorstand des Vereins der Wunsch auf, gerade in dieser Zeit für den Altlandkreis Osterode da zu sein und tätig zu werden.

„Wann, wenn nicht jetzt brauchen Menschen die Musik?” – unter dieser der Frage des Vorsitzenden Volker Huchthausen arbeitete der Verein seit den Absagen am Wochenende daran, sich an die Situation anzupassen und bestreitet dabei gänzlich neue Wege. Die Kulturschmiede will nun das Konzert von Bode und Hampe in die Wohnzimmer des Altkreises holen, denn gerade in diesen Zeiten ist die Kultur umso wichtiger und der Fortschritt des Internets erlaubt es, auch ohne Ausgang zusammenzurücken und zusammen Kultur zu erleben.

Mit dem Internetauftritt des Konzertes möchte die Kulturschmiede verdeutlichen, was Zeiten ohne Veranstaltungen für Menschen bedeutet, die von der Musik leben. Ein Wegfall der Konzerte bedeutet meistens den kompletten Wegfall des Einkommens, weswegen der Verein in den nächsten Wochen daran arbeitet, die von der Musik lebenden Künstler zu unterstützen.

Ein erster Schritt, auf den weitere folgen sollen, und die Möglichkeit für jeden diese Menschen zu unterstützen, ist das kommende Livestream-Konzert. Alle Informationen, den Link zum Auftritt und Möglichkeiten, die auftretenden Künstler mit Spenden zu unterstützen gibt es auf der Homepage www.kulturschmiede-osterode.de zum Nachlesen.

Der Link zur Veranstaltung: live.kulturschmiede-osterode.de.