AOK Niedersachsen schließt Servicezentren

Die AOK Niedersachsen schließt ab sofort ihre Servicezentren. Versicherte sollen sich ab sofort überwiegend telefonisch, per Post, per E-Mail oder Fax sowie über die Online-Geschäftsstelle an die AOK wenden. Darauf macht die Krankenkasse in einer Pressemitteilung aufmerksam. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation tragen wir als Gesundheitskasse eine besondere Verantwortung für unsere Versicherten sowie Mitarbeiter“, heißt es zudem Entschluss weiter.

Nur in dringenden Fällen und nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung kann eine persönliche Beratung in den Servicezentren in Anspruch genommen werden. „Die Reduzierung von persönlichen Kontakten ist eine wirksame Maßnahme, um weitere Ansteckungen zu verhindern und gerade Risikogruppen wie ältere oder chronisch kranke Menschen zu schützen“, erklärt Dr. Jürgen Peter, Vorstandsvorsitzender der AOK Niedersachsen.

Fragen zu den Themen Medizin, Gesundheit und dem Coronavirus beantwortet das medizinische Expertenteam bei AOK-Clarimedis 24 Stunden täglich unter der Rufnummer 0800/1265265. Kunden erreichen die AOK unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/0265637.