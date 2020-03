Tafeln geben jetzt gepackte Kisten mit Lebensmitteln aus

Immer tiefer greifen die Folgen der aktuellen Krise in die Gesellschaft, Corona ist überall und hat bislang ungeahnte Auswirkungen in allen Lebensbereichen. Jetzt bekommen die Tafeln massive Probleme. Sicher: Auch der Umfang bestimmter Lebensmittel, die die Märkte zur Verfügung stellen wie Konserven oder Milchprodukte, geht aufgrund wachsender Nachfrage zurück. Doch das ist nicht das eigentliche Problem.

„Wir haben nach wie vor genug Ware, um sie wie bisher abzugeben, aber die Kunden bleiben weg“, beschreibt Tafelleiter Dr. Hartmut Herrmann die Situation. So kursieren zum einen Gerüchte, die Tafeln hätten wegen der Coronakrise ihre Tore geschlossen, die zur rapide sinkenden Nachfrage beitragen.

Angst, sich anzustecken

Hauptgrund aber, so informiert der Tafelleiter, sind die Ängste der Menschen, sich bei der Verteilung der Lebensmittel mit dem aggressiven Virus zu infizieren. „Bei den letzten Ausgaben war nicht einmal die Hälfte der Bedürftigen, die sonst regelmäßig zu uns kommen“, berichtet Dr. Herrmann vom Ausgabeort Osterode. Vor allem ältere Bedürftige über 60 Jahre, die zur Risikogruppe zählen, blieben weg, eine zwar verständliche Reaktion, aber auch unter den gegebenen Umständen nicht nötig.

Denn die Tafel hat reagiert und die Lebensmittelverteilung nach bisherigem Muster eingestellt. Stattdessen werden schon seit dieser Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit Kisten gepackt, alle von den Mitarbeitern gleichwertig befüllt unter Berücksichtigung religiöser Vorgaben. Vermieden wird das in heutiger Zeit gefährliche Gedränge der Kunden in den Räumen und der direkte Kontakt. Der Nachteil ist, dass man sich die Ware nicht mehr selber aussuchen kann. „So sorgen wir aber dafür, dass die Personen in der Tafel, Helfer und Kunden, genügend Abstand voneinander einhalten können und eine Ansteckungsgefahr minimiert wird“, erklärt der Tafelleiter.

Inzwischen bleiben aber auch erste Helfer weg, die sich Sorgen um ihre Gesundheit machen, und so werden immer Mitstreiter gesucht, unter anderem Fahrer, die die Ware von den Märkten abholen und zu den Ausgabeorten bringen. Die Osteroder Tafel ist außer in Osterode in Bad Grund, Bad Lauterberg, Duderstadt, Gieboldehausen, Hattorf und Herzberg präsent.

Solange aber noch genügend Ehrenamtliche bereit sind zu helfen und keine andere behördliche Anweisungen anderes vorschreibt, kann die Tafelarbeit fortgesetzt werden. Und der Bedarf ist ja weiterhin vorhanden, wächst mit der Coronaproblematik eher an.

Verändert wurden inzwischen die Ausgabezeiten montags, mittwochs und freitags. Sie sind von bislang 14 Uhr auf jetzt 12 Uhr vorverlegt. Dr. Herrmann: „Da fertige Kisten jetzt nur noch mitgenommen werden müssen, geht die Verteilung entsprechend schneller.“

