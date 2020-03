Auch die Verwaltung in Osterode macht dicht

Aufgrund der weiteren Ausbreitung des Coronavirus werden das Osteroder Rathaus, die Touristinformation und das Archiv zunächst bis zum 18. April für den Publikumsverkehr geschlossen.

„Dieser Schritt ist unerlässlich, um die Infektionsgefahr weiter zu reduzieren. Ich bitte diesbezüglich alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie alle Gäste um Ihr Verständnis“, so Bürgermeister Jens Augat. Die Fachdienste und Bereiche sind weiterhin besetzt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch telefonisch und per E-Mail zu erreichen. In dringenden Angelegenheiten werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich telefonisch mit der Verwaltung in Verbindung zu setzen. In diesem Telefonat wird dann die weitere Vorgehensweise abgestimmt. Außerdem weist die Verwaltung darauf hin, dass bestimmte Dienstleistungen seit kurzer Zeit auch online abgerufen werden können, so dass ein Besuch im Rathaus in verschiedenen Fällen gar nicht erforderlich ist. Darüber hinaus wird seitens der Verwaltung aus Hygienegründen der Zahlungsverkehr mit Bargeld eingestellt. Gebührenpflichtige Dienstleistungen sind dann im Vorfeld per Überweisung und durch Vorlage des entsprechenden Belegs oder durch EC-Kartenzahlung zu begleichen.

Die Kontaktdaten der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden sich unter www.osterode.de. Eine telefonische Erreichbarkeit über die zentrale Rufnummer 318 – 0 ist sichergestellt. Die Mitarbeiter des Bürgerbüros sind unter 318–262, 263 oder 264 erreichbar.