Trotz Coronakrise: Amtsgerichte arbeiten mit Einschränkungen

Das Amtsgericht in Osterode.

Osterode. Es soll sichergestellt werden, dass notwendige Entscheidungen in Eilsachen rechtzeitig und verlässlich getroffen werden können.

Die Gerichte im Bezirk des Oberlandesgerichts Braunschweig sind weiterhin geöffnet. Das sind also auch die Amtsgerichte Herzberg und Osterode und das Landgericht Göttingen. Dadurch ist sichergestellt, dass notwendige Entscheidungen in Eilsachen rechtzeitig und verlässlich getroffen werden können. „Für mögliche Einschränkungen im übrigen Dienstbetrieb, die sich aufgrund der aktuellen Lage nicht immer vermeiden lassen, bitte ich um Verständnis“, erklärte der Präsident des Oberlandesgerichts Wolfgang Scheibel. „Die Bediensteten in den Gerichten werden sich nach Kräften bemühen, die anfallenden Arbeiten zu erledigen. Es sind jedoch zwingende Vorsichtsmaßnahmen geboten.“

Das Amtsgericht Herzberg bietet für eilige Angelegenheiten folgende Möglichkeiten: Am Eingang des Gerichts stehen Ansprechpartner zur Verfügung, die Personen mit dringlichen Anliegen den Zugang zum Gericht gewähren. Dort können auch schriftliche Antragsformulare abgeholt werden. Wenn möglich, sollte von vornherein schriftlich Kontakt zum Gericht aufgenommen werden. Für Fragen ist das Gericht zu den Geschäftszeiten auch telefonisch erreichbar. Informationen zum Gericht und Formulare sind auch unter www.amtsgericht-herzberg.niedersachsen.de zu finden.