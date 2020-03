Harz Energie schränkt Kontakte im Kundenservice ein

Ab Montag wird der Kundenservice in allen zwölf Harz Energie-Kundenservices eingeschränkt. Zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter vor der Verbreitung des Coronavirus soll der direkte Kontakt vermieden werden. Persönliche Beratungsgespräche finden deshalb bis auf Weiteres nicht statt. Der Harz Energie-Kundenservice ist aber wie gewohnt von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr unter Telefon 05522/5038800 und WhatsApp unter 0157/92452381 sowie über den Online-Chat auf der Harz Energie-Webseite und per Mail an service@harzenergie.de erreichbar.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder