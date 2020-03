Osterode. Ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro ist bei einer Tat in Osterode entstanden, das Fahrzeug wurde mehrfach beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Auto in Osterode in der Nacht total demoliert

Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstand durch eine Sachbeschädigung in Osterode.

Wie die Polizei mitteilt, stellte eine Frau am Donnerstagmorgen an ihrem geparkten Pkw mehrere Beschädigungen fest. Ein unbekannter Täter hatte an nahezu allen Fahrzeugteilen den Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Weiterhin wurde die Frontscheibe eingeschlagen, alle vier Reifen zerstochen sowie beide Außenspiegeleinsätze entwendet.

Die Geschädigte hatte den VW Golf in Osterode, in der Straße Rote Ufer, im Tatzeitraum von Mittwoch gegen 22 Uhr bis Donnerstag gegen 7.15 Uhr ordnungsgemäß abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.