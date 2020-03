Die Polizei in Osterode sucht Zeugen.

Osterode. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter das Seitenfenster eines Einkaufsmarktes Am Posthof gewaltsam zu öffnen.

Alarm in Osterode: Täter wollen in Einkaufsmarkt einbrechen

Das Fenster sprang vermutlich aus der Fassung und löste so Alarm aus. Die Täter flüchteten. Nach ersten Ermittlungen drangen sie nicht in den Markt ein. Hinweise an die Polizei unter Telefon 05522/508-0.