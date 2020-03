Unbekannte brechen in Ratskeller und Zahnarztpraxis ein

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in eine Zahnarztpraxis in der Förster Straße sowie in den Ratskeller ein. Darüber informierte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Demnach verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Gebäuden. Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in dem Bereich der Einbrüche Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 05522/5080 zu melden.

