Schüler des TRG Osterode besuchen Partnerschule in Kaolack

Was vor gut acht Jahren mit einem losen Briefkontakt begann, ist mittlerweile eine vielschichtige Verbindung zwischen Osterode und Kaolack: Unter dem Projektthema „Durch Kunst zum Wir“ machte sich eine von Schulleiter Dietmar Telge angeführte zwölfköpfige Delegation des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums jüngst auf in den Senegal. Auf die Gruppe wartete ein abwechslungsreiches Programm mit vielen emotionalen Momenten und Begegnungen.

Müll ist eine globale Herausforderung. Auch im Senegal ist er ein bedeutendes Thema. Foto: TRG Osterode

Nach einem Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Dakar und einer thematisch geleiteten Erkundung der Insel Gorée besuchte man das vor einem Jahr eingeweihte Museum der schwarzen Zivilisationen. Aus der Zeit in Dakar nimmt Jana Löding vor allem einen Moment mit nach Hause: „Das Gespräch mit dem Fischer Moussa hat mich besonders beeindruckt. Die Piroge neben mir und seine Aussagen über die gefährliche Flucht nach Europa haben mich sehr berührt.“

In Kaolack angekommen wartete ein straffes Programm auf die Schülergruppe. Angefangen mit einem gemeinsamen Gastfamiliennachmittag, kam man an den Folgetagen ins Gespräch mit senegalesischen Künstlern im Village Artisanal und man lernte den Schulalltag der Gastschüler kennen, die im Spätsommer in Osterode waren. Für Karoline Bohrmann bleibt vor allem der Besuch an der Grundschule Sam 2 unvergessen: „Wir haben mit den Kindern gespielt und ein kleines Mädchen gab mir zum Abschied einen Kuss auf die Wange. Das war mein ganz persönlicher Moment der Reise und diese Geste hat mir gezeigt, wie offen Kinder sein können.“

Zuem wurde der neue Schulflügel des Cours Privé Mboutou Sow nach dem Mitinitiator Elhadj Diouf benannt. Allen Anwesenden war klar: Ohne diesen Visionär aus Kaolack hätte eine solche Brücke der Freundschaft niemals entstehen können und seine Ideen, die in einem erneuerten Kooperationsvertrag unterschrieben wurden, leben durch Begegnungen wie diese weiter. Leona Timms Worte belegen den Wert der Reise eindrucksvoll: „Die Herzenswärme und Offenheit trotz aller Widrigkeiten haben mich tief berührt.“

Schulleiter Ndiogou Michel Fall und Dietmar Telge unterschreiben den erneuerten Kooperationsvertrag. Foto: TRG Osterode

Auch Schulleiter Dietmar Telge zeigt sich beeindruckt über seinen Premierenbesuch in Kaolack: „Eine solch intensive Erfahrung wie diese von Offenheit, Lebensfreude und einem ganz besonderen Esprit möchte ich auch zukünftig unseren Schülern ermöglichen. Mir, aber auch meinen Schulleiterkollegen in Kaolack, ist unsere Schulpartnerschaft eine Herzensangelegenheit.“

Für die Teilnehmenden geht es jetzt auf Junior Botschafter-Tournee, das heißt, man wird in mindestens zwei Klassen einen Vortrag zu den Erlebnissen und Ergebnissen der Reise halten. Dass die Schülergruppe bereits fleißig berichtet, zeigt die Reaktion von Frau Löding. Sie berichtet von einer begeisterten Tochter, deren Blickwinkel auf die Welt sich verändert habe. „Die Begegnungen haben“, so die Mutter, „unsere Familie vergrößert und auch bereichert.“