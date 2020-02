Erlebniswelt Museum und Schatzkammer für Osterode

„Es kann keiner sagen, Osterode wäre nicht investierwillig“, stellte Stadtkämmerer Andreas Dutsch in der Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch fest, als er die Eckpunkte des Nachtragshaushaltes vorlegte. Und in der Tat ist in den kommenden Jahren viel geplant, allein bei den städtischen...