Spielhallen in Osterode sollen tiefer in die Tasche greifen

Um in Osterode ihr Geld zu verdienen, sollen Spielhallen künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Mitglieder des Finanzausschusses empfahlen die entsprechende Vorlage am Mittwoch während des Ausschusses für Finanzen dem Rat zur Annahme. Entsprechend wird der Steuersatz auf die Einspielergebnisse der Betriebe von 15 auf jetzt 18 Prozent angehoben: Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hatte in seinem Urteil vom 28. November 2016...