Ein Feuer verwüstet in der Altstadtbebauung Restaurant

Zu einem Großeinsatz musste die Feuerwehr Montagfrüh gegen 6.30 Uhr in Osterode ausrücken. Am Rollberg 39 war in der historischen Altstadtbebauung ein Brand im Gastraum eines Restaurants ausgebrochen. Die Wehren waren schnell vor Ort, die Feuerwehr Osterode mit 38 Einsatzkräften, die Lasfelder...