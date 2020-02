Osteroder feiert 100. Geburtstag

100 Jahre auf Erden: Über diesen runden Geburtstag freute sich Ludwig Lücke am 10. Februar. Der Jubilar beging seinen Ehrentag im Kreise seiner Lieben im Altenheim Siebenbürgen.

In die Schar der Gratulanten reihten sich auch die Heimleitung, vertreten durch Karin Powering und Doris Ebeling, sowie Frau Zenker von der Kirchengemeinde ein. Der stellvertretende Bürgermeister Peter Wendlandt überbrachte die Glückwünsche der Stadt Osterode.

Am 10. Februar 1920 erblickte Ludwig Lücke das Licht der Welt. Drei Brüder und eine Schwester machten die Familie komplett. Nach dem achtjährigen Besuch der Bürgerknabenschule, heute bekannt als Jacobitorschule, begann er eine Lehre als Bäcker und Konditor bei Gustav Bösche von April 1934 bis 1937.

1939 meldete sich Lücke freiwillig zur Kriegsmarine, um seine Wehrpflicht zu erfüllen. Stationiert auf der Prinz Eugen, einem Begleitschiff der Bismarck, geriet er im August 1944 in französische Kriegsgefangenschaft nach Afrika und kehrte erst 1948 zurück. In der Heimat wieder angekommen, waren weitere Stationen seines Berufslebens Raders und Vollbrecht in Osterode, ab 1951 die Firma Hünerberg sowie ab 1960 bis zur Rente Bahlsen, beide Unternehmen in Barsinghausen angesiedelt.

Mit 65 Jahren wurde nochmals die Schulbank gedrückt, um sich in einem Volkshochschulkurs die englische Sprache anzueignen. Viele Reisen unter anderem nach Nord- und Südamerika, Hawaii, Neuseeland, Australien sollten folgen.

Ein besonderer Höhepunkte war ein Trip mit dem echten Orientexpress von Istanbul nach Paris. Bis zum 86. Lebensjahr stattete Lücke jedes Jahr ein paar Mal Grand Canaria einen Besuch ab.

Auch der Sport kam nicht zu kurz und wurde mit Kegeln aktiv betrieben. Es war ein abwechslungsreiches, bewegtes Leben, gespickt mit vielen schönen Höhepunkten, aber auch mit Tiefen „und das alles als Junggeselle“, wie Neffe Rolf Lagershausen bemerkte.