Rite Thielemann verabschiedet

Im Kindergarten Lerbach wurde Abschied gefeiert. Rita Thielemann geht in den Ruhestand. Fast 36 Jahre hat Rita Thielemann im Kindergarten Lerbach gearbeitet. 1984 begann das Arbeitsverhältnis der gelernten Kinderpflegerin im „Kinderspielkreis Lerbach e.V.“, der später zum Kindergarten Kunterbunt e.V. wurde. Hunderte Kinder begleitete sie bis zum Schuleintritt. Durch ihre liebevolle, geduldige und fröhliche Art war sie bei den Kindern immer eine beliebte Bezugsperson, an die man sich auch später gerne zurück erinnert. Sie wird in der Einrichtung eine Lücke hinterlassen und nicht nur die Kinder werden sie sehr vermissen. Einige haben sogar schon zu den Eltern gesagt, dass sie doch bitte abgemeldet werden möchten, wenn Frau Thielemann nicht mehr kommt. Die Eltern, der Vorstand und die Kollegen konnten sich in den letzten Tagen persönlich verabschieden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder