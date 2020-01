Letzte Chance: Noch 50 Plätze beim Harzer Hexentrail

Am 5. September findet zum siebten Mal der Harzer Hexentrail statt. Die 500 Startplätze für den Spendenlauf waren nach Öffnung der Anmeldung im vergangenen Dezember innerhalb von einem Monat vergeben. Von dieser Entwicklung wurde nicht nur das Organisationsteam überrascht, sondern es meldeten sich auch etliche weitere Personen, die gerne an der Veranstaltung teilgenommen hätten. Viele hatten nicht damit gerechnet, dass bereits am Neujahrstag keine An- und Nachmeldungen mehr möglich waren, da das Teilnehmerlimit erreicht wurde.

Daher hat das Orga-Team bei seiner letzten Sitzung beschlossen, die Anmeldung noch einmal für weitere 50 Startplätze zu öffnen und eine letzte Chance zu schaffen, am Hexentrail teilzunehmen oder auch in bestehende Teams noch Personen nachzumelden. Möglich ist dies auf beiden angebotenen Strecken.

Die Anmeldung öffnet erneut am Sonntag, 2. Februar, um 12 Uhr. „Wir rechnen damit, dass auch diese 50 Startplätze heiß begehrt sein werden, daher sollte man bei Interesse nicht zu lange mit der Anmeldung zögern“, sagt Eike-Christian Warmuth vom Orga-Team.

Weitere Informationen und auch die Anmeldung sind unter www.harzer-hexentrail.de zu finden.