Pankgrafen spenden für Einrichtungen in Osterode

Osterode. An mehrere Vereine und Organisation in der Sösestadt überreichte die Osteroder Pankgrafschaft Spendengelder.

Wohltun - Freundschaft - Vaterland: Das sind die Ideale, nach denen die Mitglieder dieses Berliner Ritterordens, der auch in Osterode seinen Ableger hat, leben.

Zum Wohltun hat sich jeder Pankgraf bei seinem Ritterschlag verpflichtet. Die Pankgrafen spenden, jeder nach seinen Möglichkeiten, um hilfsbedürftige Personen oder Institutionen finanziell unterstützen zu können.

Während der Zusammenkunft zum gemeinsamen Gänseessen konnten nach alter Tradition wieder größere Spenden aus Berlin und aus Osterode an verschiedene regionale Organisationen übergeben werden. Empfänger der Geldbeträge waren diesmal der Hospizverein Osterode, die Schützengesellschaft Herzberg, die Notfallseelsorge sowie der Verein für Tourismus und Marketing Osterode.

Traditions-Vereinigung

Die Pankgrafen sind eine alte Berliner Traditions-Vereinigung. Ihre Wurzeln reichen bis ins hohe Mittelalter zurück. Nach der Legende nahmen bereits 1381 die Pankgrafen unter ihrem Heerführer „Graf Udo mit der gespaltenen Klaue“ nach der Schlacht am Lausefenn in den Rehbergen den Pankegau mit dem Örtchen „Wedding bey Berlin“ in ihren Besitz.

Graf Udo errichtete dort eine Burg und widmete sich fortan der Nächstenliebe und der Wohlfahrt. In den Wirren des 30-jährigen Krieges hatte sich die Spur der Pankgrafen verloren. Im Jahr 1881 besannen sich 15 Berliner Bürger in Wedding bei Berlin ihrer alten Geschichte und gründeten eine „Antipolitische Vereinigung“. Daraus entstand dem damaligen Geist der Gründerzeit entsprechend eine Gemeinschaft, die auf mittelalterliche Traditionen und Vorbilder zurückgriff.

So entstand die „Alte Pankgrafen-Vereinigung von 1381 zu Berlin bey Wedding an der Panke (APV)“ wieder neu mit dem Motto „Wohltun, Freundschaft, Vaterland“. „Sie widmete sich vielfältigen anspruchsvollen kulturellen Aktivitäten in Berlin und der näheren Umgebung. Wichtig war dabei, dass ihr urwüchsiger pankgräflicher Humor nicht zu kurz kam“, erklärt Altbürgermeister und Pankgraf Klaus Becker.

Bei Ritterfahrten mit ritterlichen Kämpfen wurden in den folgenden Jahrzehnten immer weitere Städte aus ganz Deutschland sogenannte Vasallenstädte der APV. In Osterode „kämpfte“ man im Jahr 1972 während der Drei freundlichen Tage um die Stadtherrschaft, und der damalige Stadtrat musste sich schließlich der pankgräflichen Übermacht aus Berlin ergeben. In der Folge entwickelte sich auch in Osterode eine sehr aktive Pankgrafschaft, die bis heute besteht und sich neben den regelmäßigen Treffen immer wieder sozial engagiert.