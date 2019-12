Osterode. Patrick Vollraths Spielfilmdebüt „7500“ wird am 27. und 29. Dezember in der Stadthalle Osterode gezeigt. Der Kartenvorverkauf läuft.

Der Oscar-nominierte Regisseur Patrick Vollrath (M.) aus Eisdorf kommt über Weihnachten in seine Heimat und präsentiert in der Osteroder Stadthalle am 27. Dezember persönlich sein Spielfilmdebüt „7500“ über eine Flugzeugentführung, in der Hauptrolle Hollywood-Star Joseph Gordon-Levitt (2.v.l.).

Auch Pilot-Darsteller Carlo Kitzlinger ist dann in Osterode zu Gast. Eine weitere Vorstellung gibt es am 29. Dezember. Der Vorverkauf im Herzberger Kino und in der Stadthalle läuft.