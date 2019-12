In einer Autowaschanlage in Osterode kam es Dienstag, 17. Dezember, zu einem Unfall.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 64-Jähriger mit seinem Fahrzeug zurücksetzen, trat aufgrund von plötzlichen gesundheitlichen Problemen aufs Gas statt auf die Bremse und prallte mit seinem Auto auf einen geparkten Pkw, der gegen einen Staubsaugerautomaten geschoben wurde. Letzterer brach aus der Verankerung.