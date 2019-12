Pfadfinder bringen das Friedenslicht nach Osterode.

Die Osteroder Pfadfinder vom Stamm St. Barbara haben das Friedenslicht aus Betlehem nach Osterode geholt. Sie nahmen an der Aussendungsfeier in der Göttinger St. Michael-Kirche teil. Die Osteroder Pfadfinder verbinden mit dem dortigen Diakon Martin Wirth eine lange Freundschaft, und so freuten sich...