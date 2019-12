Am Montag, 16. Dezember, kam es in Osterode zu zwei Unfällen.

Mehrere Tausend Euro Schaden bei zwei Unfällen in Osterode

Bei zwei Unfällen entstanden am Montag, 16. Dezember, in Osterode Schäden von insgesamt mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Das berichtet die Polizei auf unsere Nachfrage hin.

Demnach ereignete sich ein Unfall mit zwei Autos, als gegen 12.40 Uhr ein 31-Jähriger in seinem Wagen aus der Ausfahrt einer Gaststätte kommend auf die Northeimer Straße fuhr. Er kollidierte mit dem Auto einer 78-Jährigen, die Richtung Osterode auf der B241 fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand laut Informationen der Polizei ein Gesamtschaden von etwa 1.300 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr unweit des ersten in der Schwimmbadstraße. Eine 62-jährige Fahrerin sei dort aus Richtung des Herkules-Kreisels kommend aus bisher ungeklärter Ursache in die Absperrung einer Baustelle gefahren, so ein Sprecher der Polizei.

Die Frau habe nach dem Unfall wirre Angaben gemacht und wurde zur Überprüfung ins Krankenhaus gebracht. An Auto und Absperrbaken entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.