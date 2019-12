Kindergartenkinder bastelten Karten gegen eine Spende

Auf eine findige Geschäftsidee war man im Kindergarten Kunterbunt gekommen: Die Kinder und ihre Erzieher hatten den Firmen im Umkreis angeboten, Weihnachtskarten zu basteln - gegen eine Spende für den Kindergarten. Bei Firma Zuelch hatte man gleich Interesse an 250 Karten, Firma Grüneberg Holzbau und WEGU-GFT Gummiformteile GmbH nahmen jeweils 25 Karten. Im Sommer fingen die Kinder dann schon an zu basteln. Firma Zuelch ließ einen Stempel herstellen, der die Karten als „Handmade by Kindergarten Kunterbunt Lerbach“ auszeichnet. Zuelch-Geschäftsführer Sven Schünemann kam nun jüngst zu den Künstlern in den Kindergarten, um seien Spende zu überreichen. Neben Buntstiften, Süßigkeiten und Knabbereien brachte er einen Scheck über 500 Euro mit. Grüneberg Holzbau und Martin Drochelmann spendeten jeweils 50 Euro. Die Kinder dürfen sich jetzt über neue Spielsachen freuen, die von dem „erbastelten“ Geld angeschafft werden.

