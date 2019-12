Pfadfinder: Der Gruppe das Versprechen gegeben

Am vergangen Mittwoch versammelten sich evangelische und katholische Christen zu einer Andacht im Pfarrheim der kath. Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Die Pfadfinder vom Stamm St. Barbara feiern in der ersten Dezemberwoche traditionell den Gedenktag ihrer Stammespatronin.

In diesem Jahr leiteten Pastorin Silke Dobers und Stammesvorsitzender Thomas Kwiotek die Andacht. Ein besonderer Dank galt in diesem Jahr dem Nachbarstamm St. Josef aus Herzberg. Beide Stämme wollen in Zukunft schauen, wo eine Kooperation sinnvoll ist und gemeinsame Unternehmungen starten. Zur heiligen Barbara haben viele Berufe eine ganz besondere Beziehung. Sie ist neben vielen anderen auch die Schutzheilige der Bergleute und so schließt sich der Kreis zum Harz und seiner Bergbautradition. Eine Überlieferung besagt, dass die ersten drei Knöpfe am Bergkittel, der traditionellen Berufsbekleidung, immer offen standen. Sie sollten die christlichen Tugenden, den Glauben, die Liebe und die Hoffnung erinnern. All diese Tugenden brauchten die Bergleute der damaligen Zeit da ihr Beruf sehr gefährlicher war.

Während der Andacht wechselten sich nicht nur die beiden Liturgen sondern auch Textpassagen und moderne Lieder kurzweilig ab. Ein emotionaler Höhepunkt ist beim Barbaratag immer die Versprechens-Feier. Mit Noel Wolff stand nur ein Wölfling vor den Mitfeiernden, der nun zum einen Jungpfadfinder werden sollte und zum anderen sein Versprechen abgeben wollte. „So ein Versprechen ist bei den Pfadfindern etwas ganz besonders, es ist ein Versprechen gegenüber der Gruppe, dem Stamm und vor allem mit Gott in allem pfadfinderischen Handeln“, so Gruppenleiter Nico Braukhane. Abschließend folgten viele Mitfeiernde der Einladung zu einem Becher Pfadfinder-Tee, Keksen und Gesprächen.