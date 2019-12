Turnkreis auf Wanderschaft

Im Namen des Turnkreises Osterode hatte der TSC Eisdorf alle Wanderfreunde der Vereine und Verbände sowie Gäste zur Herbstwanderung eingeladen, und durfte sich über eine altersmäßig bunt gemischte große Teilnehmerzahl freuen. Man traf sich am Sportplatz in Eisdorf, um von dort aus die rund zehn Kilometer lange Strecke unter die Schuhe zu nehmen. Durch die Feldmark führte der Weg in Richtung Westerhof. Im Westerhöfer Wald ging es über den Fastweg in Richtung Willensen wurde über den Streitberg. Ziel war der Sportplatz in Eisdorf. Hier blieb man noch lange gesellig zusammen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder