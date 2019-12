Katzenstein . Traditionell urlauben die Mitglieder der Schützen und Brieftaubenzüchter zusammen. in diesem Jahr besuchte man den bayrischen Wald.

Gemeinsame Reise in den bayrischen Wald

Seit einigen Jahren unternehmen der Schützenverein Katzenstein und der Brieftaubenverein „Sösebote“ gemeinsame Vereinsfahrten. In diesem Jahr ging es in den Bayrischen Wald und nach Hohenau. Auf dem Programm standen eine Rundfahrt durch den Bayrischen Wald, das Penninger Schnapsmuseum „Gläserne Destille“, das Joska Glasparadies, ein Besuch in einem bayrischen Biergarten und Zwiesel. Dort bestaunte man die höchste Kristallglaspyramide der Welt. Die Reisenden besuchten Passau, man schipperte auf der Donau und besuchte das Dreiflüsseeck der 3 Flüsse Ilz, Inn und Donau.