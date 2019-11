Kornmarkt: Preisgericht entscheidet sich für drei Entwürfe

Das Preisgericht zur Umgestaltung des Osteroder Kornmarktes hat am 7. November in Osterode getagt und sich für drei Preisträger entschieden. Darüber informierte Bauamtsleiter Thomas Christiansen die Mitglieder des Bauausschusses, der am Donnerstag, 21. November, im Sitzungsraum des Rathauses...