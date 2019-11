Mit dem Auto zur Tankstelle, dabei 2,7 Promille

Mit 2,7 Promille wurde ein Mann ist Osterode in seinem Heim angetroffen, kurz nachdem er mit dem Auto zur Tankstelle gefahren war.

Am Sonntagabend kontrollierten Polizisten einen Mann in Osterode in seinem Heim, nachdem sie einen Tipp bekommen hatten, dass er alkoholisiert Auto gefahren sei. Darüber berichtet die Polizei auf unsere Nachfrage hin.

Demnach habe die Polizei den Hinweis bekommen, dass der Mann mit seinem Wagen zu einer Tankstelle im Stadtgebiet gefahren war, zuvor jedoch Alkohol getrunken hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten einen Atemalkoholwert von 2,7 Promille fest.

Der Mann habe angegeben, erst nach der Fahrt begonnen haben zu trinken. FEG