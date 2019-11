Achtung Jagd: mehrere Osteroder Reviere sollten gemieden werden

Am kommenden Samstag, 9. November, finden in der Zeit von 10 bis 13 Uhr revierübergreifende Bewegungsjagden statt. Darauf macht die Jägerschaft Osterode aufmerksam. Wanderer, Brennholzselbstwerber, Reiter und andere Waldbesucher werden gebeten, aus Sicherheitsgründen jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr die entsprechenden Warnhinweise zu beachten und möglichst die betroffenen Gebieten zu meiden. Am Samstag wird in den Revieren Dorste 4 und Oberländer gejagt, Jagdfläche ist der Moosberg zwischen Ührde und Dorste – sowohl die Ührder als auch die Dorster Seite.

Rotumrandete Dreiecke mit Aufdrucken wie „Treibjagd“ oder „Vorsicht Jagd“ sowie Absperrbänder machen an Straßen- oder Wegesrändern auf die Jagden aufmerksam, heißt es in der Mitteilung weiter. Autofahrer sollten an den Straßen entlang der Jagdgebiete ihre Geschwindigkeit drosseln, da trotz aller Sicherheitsmaßnahmen unverhofft Tiere die Straße überqueren können, warnen die Jäger abschließend.